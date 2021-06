In dit oude pension leer je alles over het kleurrijke verleden van Harderwijk

Zin in een kaartspelletje met een Afrikaanse soldaat of ga je liever Hanzeborden met een vissersjongen? Een onderonsje met een geheimzinnige spion of even het bed van een 17de-eeuwse student uitproberen? In het museum kom je op een verrassende en interactieve manier in aanraking met de stadsgeschiedenis.

Conservator Sophie van Steenderen: “Harderwijk is altijd een passantenstad geweest, er kwamen mensen uit alle windstreken. Die krijgen nu vorm als gasten in pension Harderwijk. Ze komen letterlijk tot leven en vertellen onze bezoekers over twaalf belangrijke historische periodes, zoals de Hanzetijd, de Koude Oorlog, de Tweede Wereldoorlog en het universitaire verleden.”

Welkom in de salon

De begane grond van het museum is voor iedereen gratis toegankelijk. Hier worden bezoekers na een introductiefilm welkom geheten in een sfeervolle salon, waar de geschiedenis letterlijk tot leven komt.

De eerste pensiongast staat vlakbij de bar, het is de schilderes Agatha van Deventer, die in 1561 samen met haar vader de gewelven van de Grote Kerk beschilderde. Via de scheepsjongen uit de Hanzetijd loop je langs een geheimzinnige man met een hoed, die een Russische kant zit te lezen. Het is een leerling van de spionnenschool die in de Koude Oorlog in Harderwijk gevestigd was. Presentator Bas Steman speelt een kaartspelletje met een Afrikaanse soldaat. Ondertussen leert hij over de tijd dat het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk stond.

In de Koude Oorlog stond er een spionnenschool in Harderwijk. Foto: Omroep Gelderland

Presentator Bas Steman legt een kaartje met een Afrikaanse soldaat. Foto: Omroep Gelderland

De viool van Ezechiël de Lange

De tentoonstelling gaat verder op de bovenverdieping, waar de pensionkamers zijn ingericht. Zoals die van de student aan de Gelderse Academie (1648 - 1812) waar onder andere de beroemde wetenschappers Herman Boerhave en Linnaeus hun doctorsgraad behaalden. Met historische objecten komen de verhalen tot leven. Zo zien we instrumenten van Boerhave, het Weesenboeck van het Burgerweeshuis, de rozenkrans van een non en de viool van Ezechiël de Lange, een Joodse voddenhandelaar uit Harderwijk.

Sophie van Steenderen: “Dat is een tragisch verhaal. Ezechiël werd in 1943 door de Duitse bezetter weggevoerd. Via Vught en Westerbork kwam hij in Sobibor, waar hij om het leven kwam. Voor vertrek bracht hij zijn geliefde viool bij kennissen omdat hij die niet wilde meenemen. Na de oorlog kwam één van zijn kinderen als enige terug in Harderwijk, hij heeft de viool opgehaald en zo is de viool terug in de familie gekomen.” Nu staat het instrument in het museum als symbool voor de Tweede Wereldoorlog en de Joodse Harderwijkers die nooit terugkwamen.

Op het pensionbed van Harderwijker Ezechiël de Lange ligt zijn vioolkist. Foto: Omroep Gelderland

Het jasje van professor Fetze Alsvanouds

Ook de nieuwste geschiedenis komt aan bod. In de gevonden voorwerpen ruimte van het pension liggen voorwerpen die te maken hebben met de recente geschiedenis van Harderwijk en Hierden. Zoals de brandweerhelm die het verhaal vertelt van de tragische dood van twee dappere jonge Harderwijkse brandweerlieden. Zij kwamen op 27 januari 1998 om bij een brand in de Smeepoortstraat.

De kiel van de onlangs overleden populaire Harderwijkse vishandelaar Dries van den Berg hangt gebroederlijk naast het jasje van universitair professor Fetze Alsvanouds, een fictief personage uit het televisieprogramma Het Klokhuis, gespeeld door Aart Staartjes. En sinds vandaag ligt er ook een gesigneerd stripboek van de Ridders van Gelre, natuurlijk strategisch geplaatst naast de action-figures van The A-team, dat op 5 mei 1984 een bezoek aan Harderwijk bracht.

Twaalf bronzen beelden in de stad

De verhalen die in het museum worden verteld, kom je ook in de historische binnenstad tegen. Elk personage heeft namelijk zijn eigen bronzen beeld, dat op de plek staat staat waar de geschiedenis zich heeft afgespeeld. Zo staat er een medische snijtafel naast het gebouw waar vroeger anatomisch onderwijs werd gegeven en vind je op de Vischmarkt een beeld van een kussend paartje. Het staat symbool voor het visserijverleden van Harderwijk en stelt de visser voor die liefdevol afscheid neemt van zijn vrouw. En zo worden museumbezoekers uitgenodigd om de stad te gaan verkennen en andersom wordt de toevallige passant uitgenodigd om het museum binnen te stappen en de verhalen achter de beelden te ontdekken.

Bronzen beeld van medische snijtafel in de binnenstad van Harderwijk. Foto: Omroep Gelderland

