Hoofd kermisfamilie stort in door coronadruk: 'Het komt er nu allemaal uit'

Al anderhalf jaar ligt de kermis nagenoeg stil. En dat eist zijn tol. Zozeer zelfs dat de pater familias van de kermisfamilie Eckelboom in Rumpt twee weken geleden ineens in elkaar zakte. De spanning was zijn hart te veel geworden.

De familie Eckelboom is een begrip in de kermiswereld. Samen wonen ze in wat je bijna een klein dorpje kan noemen aan de rand van Rumpt. De familie bestaat uit meer dan 60 mensen en bijna allemaal zitten ze in de kermisbranche. En daar vielen harde klappen sinds corona toesloeg.

Reanimeren

"Het komt er nu allemaal uit", zegt dochter Romy Eckelboom. "Mijn vader heeft zich zo druk gemaakt over hoe het nu verder moet met de familie." Hans Eckelboom ligt in het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed. "Het is puur geluk geweest dat m'n schoonzus hem zag liggen en gelijk met reanimeren is begonnen."

En het komt bovenop de tegenslagen die ze al gehad hebben met een broer die een ernstig ongeluk kreeg, en natuurlijk de coronacrisis die er financieel enorm inhakt. "Financieel kun je je weren; we vinden altijd wel een manier om toch geld te verdienen, maar met dit ben je overgeleverd aan de artsen."

Onzekerheid

Wat de kermisfamilie enorm steekt, is dat de attractieparken inmiddels wel al open mogen. "Die hebben dezelfde soort attracties staan als wij en wij zijn gewoon een doorstroomlocatie in de buitenlucht, dus minimale risico's. Het is onbegrijpelijk. En Rutte lijkt ons helemaal vergeten. We zijn nog niet een keer genoemd tijdens de persconferentie. We houden ons nu vast aan 30 juni, maar dat is nog altijd niet duidelijk. En dan moeten ook de gemeenten snel over de brug komen met vergunningen. En alle topdagen, zoals Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren, hebben we allemaal al gemist. De onzekerheid is slopend voor ons."

Zie ook: Tiel onderzoekt nieuwe start voor najaarskermis: 'Met elkaar weer één worden'