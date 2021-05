Na 46 jaar is er weer een 'ereburger' benoemd in Wageningen

Geert van Rumund is maandag bij zijn afscheid als burgemeester benoemd tot Ereburger van Wageningen. Van Rumund was ruim 15 jaar burgemeester van de stad. De gemeenteraad van Wageningen kende de titel pas vier keer eerder toe. De laatste keer was 46 jaar geleden.

De gemeenteraad van Wageningen nam dit besluit tijdens een speciale raadsvergadering die geheel in het teken stond van het afscheid. Van Rumund is benoemd tot Ereburger vanwege zijn rol als burgervader, voorzitter van het bestuur, belangenbehartiger en portefeuillehouder.

Van Rumund had de benoeming niet zien aankomen. "Ik vind het heel erg mooi. Het is een blijk van waardering. Ik ben erg blij en dankbaar dat ik dit werk zo lang heb mogen doen."

Illustere voorgangers

Van Rumund is de vijfde persoon die is benoemd tot Ereburger van Wageningen. De Canadese generaal Charles Foulkes was in 1947 de eerste. Hij kreeg de onderscheiding als dank van de bevolking aan de geallieerde strijdkrachten. In 1949 werd Theodorus Niemeijer geëerd omdat hij 62 jaar lang als arts had gewerkt en zijn maatschappelijk inzet voor de stad.

Burgemeester Maarten de Niet werd in 1969 de derde Ereburger. Hij was tussen 1950 en 1969 burgemeester van de stad en zette zich in voor de wederopbouw na de oorlog en belangenbehartiging voor de Wageningse gemeenschap. Prins Bernhard werd in 1975 de vierde Ereburger. Via Bernhard werd het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog geëerd.

Opvolger

De 36-jarige Floor Vermeulen is de opvolger van Geert van Rumund. Op vrijdag 18 juni wordt Vermeulen geïnstalleerd door de gemeenteraad.