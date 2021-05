School is vooral wennen: 'Het is wel echt druk'

"We gaan de kinderen allemaal weer ontvangen. Dat doen we gefaseerd, zodat ze kunnen wennen. We zijn allemaal blij dat we de kinderen weer zien, maar er zijn wel zorgen", vertelt Haukes. "Hoe kunnen we afstand houden met al die jongeren? Dat maakt het wel spannend."

'Gezondheid boven alles'

"Online lesgeven blijft zeker een optie. Maar vooralsnog heeft geen enkele docent aangegeven dat te willen. We staan er wel voor open. De gezondheid gaat boven alles", benadrukt de afdelingsleider. Een docent heeft momenteel corona. "Die is vorige week besmet en is thuis. Hij doet daar wat hij nog wel kan. Hij voelt zich redelijk oké."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Beetje wennen'

De leerlingen zijn blij dat ze weer naar school mogen. "We mogen weer met de hele groep naar school", zegt de een. "We hoeven geen anderhalve meter afstand te houden van kinderen, maar wel van docenten", vult een ander aan.

"Ik vind het leuk de hele klas weer te zien, maar het is wel druk", stelt een leerlinge. "Het is wel leuk, maar ook wel een beetje vreemd, je moet er wel een beetje aan wennen."

Zie ook: Veel Gelderse scholen pas 7 juni volledig open