Ziekenhuis huurt extra operatiekamers om achterstanden weg te werken

Toch zijn de verwachtingen rondom dit soort oplossingen echt te hoog gespannen, meent Claudia de Swart, manager zorg bij Rijnstate. "We zijn blij met de samenwerking waarbij we de relatief gezonde patiënten hier kunnen opereren", benadrukt De Swart. "Maar we hebben gewoon een grote groep patiënten waar meer ondersteuning bij nodig is. Die kun je alleen in de setting van een ziekenhuis leveren."

'Ministerie heeft geen reëel beeld'

De media staan vol met suggesties dat klinieken de ziekenhuizen moeten helpen bij de inhaalzorg, constateert De Swart. "Dat treft maar een beperkte groep. Het gros zullen we toch echt in de ziekenhuizen zelf moeten helpen." Ook in de berichtgeving van het ministerie ziet De Swart dat er geen reëel beeld bestaat van de rol die klinieken kunnen spelen in het oplossen van de problemen.

En voor die achterstanden zijn ingelopen, zal het toch zeker na de zomer zijn, verwacht De Swart. Die achterstanden variëren per afdeling van een paar weken tot een paar maanden, legt de zorgmanager uit. "We opereren nu al meer dan dat er aan nieuwe patiënten bijkomen. Dus dat betekent dat we aan het inlopen zijn."

Wel ziet De Swart dat er op dit moment minder aanmeldingen zijn voor zorg dan normaal gesproken. "Waar zijn die mensen gebleven?", vraagt zij zicht af. "Als er geen klachten zijn of klachten zijn verdwenen dan is dat heel prettig. Maar er zijn ook nog mensen die de zorg mijden", weet De Swart. Al is daar volgens haar geen enkele goede reden voor. "Die komen misschien later alsnog naar ons toe met toegenomen problemen."

'Problemen richting einde jaar verholpen'

Haar zorgpersoneel heeft straks ook gewoon vakantie nodig, beseft De Swart. "Dat is aardig uitgeput door de drie coronagolven die het heeft moeten doorstaan. "Daarna verwachten we weer vol aan de start te kunnen staan om ook nog wat te plussen in de bezetting en iedereen alsnog te kunnen helpen." Niet alle factoren zijn daarin voorspelbaar, weet De Swart. "Maar richting het einde van het jaar, hopen we de problemen toch wel verholpen te hebben."

De spoedzorg en semi-spoedzorg zijn ook in coronatijd allemaal wel uitgevoerd in Rijnstate, verduidelijkt De Swart. "Dat is zorg die we binnen zes weken moeten uitvoeren. Maar bij andere patiënten hebben we helaas soms wel moeten kiezen. Dat kunnen mensen zijn die ongelooflijk veel pijn hebben, maar waarvoor je toch de keuze moet maken om ze te laten wachten."

In de nu gehuurde operatiekamers in Rozendaal kunnen tot juli 150 patiënten worden geholpen. Daarna wordt bekeken of de pilot wordt doorgezet. Het ondersteunend zorgpersoneel wordt door de kliniek geleverd. Dat helpt omdat het verzuim onder het eigen personeel, mede vanwege de coronadruk, nog altijd acht procent is, legt De Swart uit. Het ziekenhuis zet daarbij wel de eigen artsen in, die daarvoor overuren draaien. "Onze dokters willen ook heel graag hun patiënten op tijd helpen. Daar komen ze graag voor naar deze locatie."

