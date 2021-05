'Het is een drama voor ons', heropening bioscoop onzeker door grote brand

"Ja, het is een drama voor ons. Na maandenlange sluiting mochten we weer beginnen. Dit geeft letterlijk en figuurlijk roet in het eten", zegt Remco Singeling, manager van de VUE-bioscoop aan de Hoogstraat in de binnenstad.

Of de bioscoop zaterdag weer open kan, weet Singeling niet. "Ik heb geen idee. We gaan alles op alles zetten. We gaan kneiterhard ons best doen."

Maar hij is daarbij ook afhankelijk van andere zaken: "Er moet nog door een expert geïnventariseerd worden wat precies de schade voor ons is. En je bent afhankelijk van het schoonmaakbedrijf", legt hij uit.

Volgens de manager was er voldoende animo van filmliefhebbers om zaterdag weer naar zijn bioscoop te komen. "We hebben al veel voorgekocht. Het was wel weer genoeg om open te gaan."

Vermoedelijk brandstichting

Singeling heeft inmiddels een rondje door de bioscoop gemaakt. "Voor zover het kan. Er was heel veel rook, dus sommige ruimtes hebben we niet betreden, in ieder geval uit veiligheid." Hij doet geen uitspraak over mogelijke brandstichting bij zijn onderbuurman. "Ik denk dat we het onderzoek even moeten afwachten, voordat we conclusies trekken."

De politie heeft al laten weten dat de brand vermoedelijk is aangestoken. Een getuige zou twee personen hebben zien wegrijden op een scooter. Bij de ingang van de shishalounge lagen meerdere jerrycans.

