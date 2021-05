In je galajurk op de bank: scholen pakken uit met online eindfeest

"Je hebt daar vijf, zes jaar naar toe geleefd, en dan is er niets: geen gala, geen eindfeest. Dat is zuur", zegt Voskamp, docente op het Baudartius College in Zutphen. Het eindfeest is volgens de lerares Duits dé afsluiter van de middelbare school. "Een kers op de taart."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Helemaal los gegaan'

VWO-leerling Hans van der Toorn Vrijthoff zag het al helemaal zitten, dat eindfeest. "Dan was ik helemaal los gegaan!", lacht hij. "Met vrienden gaan we nog wel een weekje in een huisje zitten en je spreekt wel in kleine groepjes af, maar een groot feest zit er helaas voor ons niet in."

Ook al begrijpt hij waarom, het blijft voor de tiener een flinke domper. "We hebben hier zes jaar op school gezeten, de afsluiting is dan nu wel matig. Dat is echt jammer, maar ik heb gehoord dat er een livestream wordt georganiseerd. Dus alsnog een groot feest, maar dan thuis."

BN'ers, pubquiz en loterij

Zijn docenten hebben, samen met de leraren van andere scholen, ervoor gezorgd dat het schooljaar niet zomaar voorbij gaat. Ruim 1500 leerlingen van het Baudartius College, het Stedelijk Lyceum en het Eligant Lyceum kunnen aanstaande vrijdag thuis naar een groot, online evenement kijken.

Voskamp kwam met het idee. "Ik heb een groot onderwijshart en ik vind het belangrijk dat we leerlingen ook wat bieden. Maar dat was dit schooljaar en vorig jaar ook al niet mogelijk. Daarom wilde ik hen op deze manier laten zien dat we er voor hen zijn."

De livestream duurt een kleine twee uur, en zit vol met verrassingen. "We hebben een pubquiz, een loterij en BN'ers en artiesten die leerlingen een hart onder de riem steken. Dat is natuurlijk fantastisch!". De band Bökkers, YouTuber Enzo Knol en zanger Frans Duijts spreken de leerlingen onder meer toe. "Daarnaast kunnen de leerlingen ook hun medeleerlingen zien zingen, rappen of muziek maken."

