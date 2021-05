Fietschallenge moet files op A12 tegengaan

Hoewel de coronacrisis nog niet voorbij is, werken weer steeds meer mensen op hun werk in plaats van thuis. Dat is terug te zien in de drukte van het verkeer op de A12, die bijna weer op het niveau van voor de pandemie is. Daar moet de fietschallenge weer verandering in brengen.

"We willen met deze actie mensen uitdagen om een tijdje de auto te laten staan en de fiets te pakken. Dat heeft veel voordelen", vertelt Sandra Faessen, omgevingsmanager bij A12 Slim Reizen. "Fietsen is gezond, je bespaart reiskosten en het vermindert files."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Goede doelen

Wethouders Carla Koers van Zevenaar en Ton Spaargaren van Duiven deden maandagochtend letterlijk 'de aftrap' van de fietschallenge, op de fiets dus. Er zit ook een wedstrijdelement in de challenge. Bedrijven, maar ook particulieren, kunnen tegen elkaar strijden. Bovendien zijn er goede doelen aan verbonden. Hoe meer kilometers er gefietst worden - vooral in de spits - hoe meer geld er gaat naar één van de goede doelen in de Liemers, zoals de Zevenaarse voedselbank of Duo Fietsmaatjes in Duiven en Westervoort.

Wekelijks wordt een klassement opgemaakt met de bedrijven en deelnemers die meeste kilometers hebben gemaakt. Aanmelden en informatie: www.FietsChallengeA12.nl. De app is vanaf 1 juni te downloaden. De challenge duurt tot en met eind november.