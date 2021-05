Nieuwe BSO in Wijchen met ruimte voor bewegen

Er komt een nieuwe Buitenschoolse opvang (BSO) vorm in Wijchen: de Voetbal BSO Time4Skills. Deze BSO gaat gevestigd worden op het terrein van de Wijchense voetbalclub AWC. De BSO op AWC wordt het tweede onderkomen van Time 4 Skills; het bedrijf zit ook al in het Brabantse Heesch.

Eigenaar van het bedrijf is voormalig jeugdtrainer en hoofd jeugdscouting bij NEC Roy de Haan. Met de voetbal BSO wil de Haan ervoor zorgen dat kinderen na school niet alleen maar binnen zitten, maar ook naar buiten gaan en in beweging zijn. “Samen met de kinderen beslissen we welke activiteiten we gaan doen. Zo hebben de kinderen bij ons inspraak op wat we gaan doen, buiten een breed sport- en spelaanbod hebben we nét dat extra beetje aandacht voor voetbal,” vertelt de Haan.

Het team bestaat enkel en alleen uit actieve pedagogisch medewerkers met een sportieve achtergrond.

“Onze medewerkers hebben een ALO, Sportkunde of CIOS achtergrond waarbij we voornamelijk willen inzetten op mannelijke medewerkers. Dit omdat het mannelijke rolmodel regelmatig ontbreekt in de schoolomgeving, BSO- of thuisomgeving van kinderen.

Verder zal er ook worden gewerkt met een PMT-er (Psychomotorisch Trainer) die met kinderen welke bijvoorbeeld slecht met hun verlies om kunnen gaan of weinig zelfvertrouwen hebben, aan het werk gaan.”

De Voetbal BSO heeft ook een groot voordeel voor ouders die uit hun werk eerst hun kind moeten ophalen, thuis laten eten en dan weer naar een training te brengen. Deze BSO biedt de kinderen op de BSO namelijk een warme maaltijd aan en zorgen er dan voor dat ze in trainingspak weer op tijd op het veld staan voor de training. Dit zorgt voor veel meer rust bij de ouders.

Ondanks dat De Haan pas op 21 juni gaat beginnen in Wijchen lopen de inschrijvingen al storm. “Tot nu toe hebben we al 33 aanvragen voor inschrijving ontvangen, waarvan zelfs 24 een plekje op dinsdag willen krijgen. Dat zijn overstijgende aantallen, aangezien we rustig en verantwoord willen beginnen met een groep kinderen van maximaal 11 per dag waarna we zullen opschalen bij begin van het nieuwe schooljaar. vertelt De Haan. Op de website www.devoetbalbso.nl is meer te lezen over de BSO.