Grote brand verwoest shishalounge in Arnhem, ook bioscoop heeft fikse schade

De brand in Cafe & Restaurant Imparator aan de Hoogstraat werd rond 04.10 uur ontdekt. Bij de voordeur waren vlammen te zien en toen de brandweer arriveerde, bleek het vuur naar binnen te zijn geslagen. Ook enkele fietsen voor het pand hadden vlam gevat.

De bioscoop boven het brandende pand kwam ook vol rook te staan, net als een naastgelegen winkel. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten.

'Vuur is aangestoken'

Buurtbewoners zeggen dat de brand is aangestoken met behulp van een vloeistof. Bij de ingang van de shisha lounge liggen verschillende jerrycans. De politie is ter plekke een groot onderzoek gestart. De omgeving is afgezet met lint.

Jerrycans bij de ingang van de shisha lounge. Foto: Omroep Gelderland

De shishalounge is compleet verwoest. Door snel ingrijpen kon de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg naar de bioscoop. Wel heeft de VUE 'ontzettend veel' rookschade, aldus de brandweer.

'Knal gehoord'

Burgemeester Ahmed Marcouch was ter plaatse om de bewoners van de ontruimde woningen bij te staan. Een van hen vertelt: "Er is een knal gehoord. Vervolgens zijn mijn buren langsgekomen en die hebben ons wakker gemaakt om te zeggen dat we naar buiten moesten. Toen we naar buiten gingen zagen we dat de vlammen er uit sloegen, dus hebben we zo snel mogelijk onze belangrijkste spullen gepakt tot de politie en brandweer er waren. We mochten eventjes bij de grill hier onder buurten, maar ondertussen kan ik terug naar mijn appartementje."

Volgens de man hebben andere bewoners te kampen met roetschade.

