Kaj (31) uit Angeren maakte een dollemansrit en zegt nu: 'Ik had een black-out'

"Het laatste dat ik weet is dat ik met een biertje bij mijn moeder in de tuin zit. Het volgende moment word ik bloedend wakker in de politiecel. Ik ben gewoon zes uur van mijn leven helemaal kwijt."

Kaj vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Zaterdagavond is hij aangehouden, nadat hij als een wilde met zijn auto over een fietspad heeft gescheurd. Meerdere fietsers moesten snel aan de kant om zich in veiligheid te brengen. Zijn auto is zwaar beschadigd.

Zondagmiddag wordt Kaj door zijn moeder opgehaald bij het politiebureau. Op internet vindt hij onderstaand artikel, dat we zaterdagavond publiceerden. Kaj stuurt een WhatsAppje en een lang telefoongesprek volgt.

'In 2017 is GHB in mijn leven gekomen'

Kaj vertelt dat het al een paar jaar niet goed met hem gaat. "Ik struggle nogal met mezelf de laatste jaren. Ik had een baan als automonteur, maar die ben ik kwijt geraakt nadat in 2017 de drug GHB in mijn leven is gekomen."

Hij vertelt hoe hij herhaaldelijk pogingen onderneemt van de drugsverslaving af te komen. Over de psychoses die hij krijgt als hij middelen gebruikt. Hoe hij in Arnhem van een balkon zeven meter naar beneden is gevallen. Hoe in één jaar tijd de ambulance wel veertien keer voor hem is uitgerukt. "Dat is de waanzin van GHB. Als je teveel GHB neemt, maak je rare bewegingen en geluiden. Over de grond rollen, schreeuwen, blèren, totdat je out gaat. Dan kan iedereen doen en laten wat hij met je wil. Tot het uitgewerkt is."

'Na negen maanden, toch weer GHB besteld'

Na de laatste detoxperiode zit Kaj in een zogenoemd safe house, bedoeld om zijn leven weer op te bouwen. Dan dient corona zich aan. De meetings met de hulpverlening zijn nu via Zoom en dat vindt Kaj maar niks. "Negen maanden heb ik het in dat huis volgehouden. Opeens ging de knop om en heb ik toch wat besteld. Ik ben weer naar het ziekenhuis gebracht, omdat ik teveel GHB had genomen. Daarna stond ik op straat."

Sindsdien woont Kaj weer bij zijn ouders in Angeren. Hij heeft het moeilijk. Zijn werk, vriendin en vrienden is hij kwijt. Hij ligt vaak dagenlang op bed en doet niks. Hij slikt anti-depressiva, maar zegt geen GHB meer te gebruiken. "Ik heb hulp gezocht, maar de wachtrijen zijn zo lang."

Af en toe gaat Kaj naar de supermarkt. Vaak gaan zijn ouders met hem mee om te voorkomen dat hij weer drugs gaat gebruiken. Dat gebeurt deze zaterdagavond niet. Kaj koopt een fles whisky en onderweg naar huis drinkt hij een flinke slok. Hij ploft neer in een stoel in de tuin van zijn ouders. Zijn moeder zet een klein biertje voor hem neer. Vanaf dat moment herinnert Kaj zich niets meer.

'Dit had heel anders kunnen aflopen'

Hij moet daarna naar de schuur zijn gegaan, verderop bij zijn oma, waar zijn auto staat. Hij rijdt nauwelijks in de auto. "Ik heb gehoord dat ik daar met mijn oom heb gesproken, maar daar weet ik niks meer van. Ik zie op foto's op internet dat ik met de politie sta te praten, ik weet er helemaal niets van. Van de politie heb ik gehoord dat mensen aan de kant hebben moeten springen op het fietspad, omdat ik daar als een gek reed. Dat had ook heel anders kunnen aflopen, ik ben daar heel erg van geschrokken."

De slok whisky kan volgens Kaj onmogelijk de oorzaak zijn van wat er is gebeurd. "Ik word echt niet dronken van een beetje whisky. Dit is in een black-out gebeurd."

De politie houdt komende week een gesprek met Kaj, de gemeente en hulpverleningsinstanties. Iets waar Kaj zich aan vasthoudt. "Ik ben nu 31 jaar, ik wil wat maken van mijn leven. Ik kan dit mijn ouders ook niet langer aandoen."

De achternaam van Kaj is bij de redactie bekend.