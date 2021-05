Zevenkampster Anouk Vetter plaatst zich voor de Spelen

Anouk Vetter heeft op de zevenkamp in het Oostenrijkse Götzis haar ticket voor de Olympische Spelen veiliggesteld. De Arnhemse atlete eindigde in de sterk bezette wedstrijd als tweede met 6536 punten, ruim boven de limiet voor Tokio van 6420 punten.

De 28-jarige meerkampster kwam dicht in de buurt van haar Nederlands record van 6636 punten, maar voor een nieuw record had ze een hele snelle afsluitende 800 meter nodig. Die had Vetter niet meer in de benen. Ze liep een matige 2.22,33.

Vetter werkte haar eerste zevenkamp af sinds de WK van 2019 in Doha. Daar knakte de Europees kampioene van 2016 na zes onderdelen en kwam ze niet meer in actie op de 800 meter. De Arnhemse nam een lange pauze om uit haar mentale wak te klauteren en na te denken over haar toekomst als atlete. In februari 2020 maakte ze haar rentree bij de NK indoor.