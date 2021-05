Politie vindt beschadigde auto na dodelijke aanrijding met hardloper

De aanrijding vond rond 12.30 uur plaats in het buitengebied nabij Hurwenen. Daarbij kwam een hardloper om het leven.

Zie ook: Hardloper overleden na aanrijding, betrokken bestelauto mogelijk aangetroffen

De bestuurder ging er na het ongeluk vandoor. De politie verspreidde via Burgernet een oproep om uit te kijken naar een donkerblauwe bestelauto met mogelijk schade aan de zijspiegel of koplamp.

Onbekende auto

Zo'n drie kilometer verderop, in de wijk De Vergt, is een bestelauto aangetroffen die aan dat signalement voldoet. Buurtbewoners zagen de auto staan en schakelden de politie in. Zij hebben de auto nooit eerder in de straat gezien, laat een correspondent weten.

De tekst gaat verder onder de foto.

De kapotte zijspiegel van de bestelauto. Foto: Bart Meesters

Of de auto inderdaad bij het ongeval betrokken was, wordt nu verder onderzocht, zegt een woordvoerster van de politie. Er komt een takelwagen om de auto mee te nemen naar het centrum voor forensisch onderzoek in Elst. Het voertuig wordt in een dichte container vervoerd, om eventuele sporen veilig te stellen.

Zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht.