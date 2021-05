We mogen de grens weer over: Duitse broodjes en benzine niet aan te slepen

Een lange rij voor bakkerij Hecks & Teutenberg rond 09.30 uur zondagochtend. Op de kleine parkeerplaats voor de bakkerij bijna alleen maar auto's met Nederlandse kentekens. "Het is alweer een tijd geleden dat ik hier ben geweest", zegt een inwoner uit Didam. "Het is bij ons traditie op zondag om Duitse broodjes te halen, dus we maken er weer dankbaar gebruik van."

Ook een inwoonster uit Wehl merkt op dat het weer drukker is dan normaal. "Ik heb maar een kleine tien minuten in de rij gestaan, dus ik vind het niet zo probleem", vertelt ze. "Daarop heb ik mij deze zondagochtend ingesteld. Wij wonen een paar kilometer over de grens, dus ik ben met tien minuten hier."

'Aan de Nederlandse kant is het veel te duur'

Even verderop bij tankstation Aral richting Beek zijn ook veel gele kentekens te zien. Een inwoonster uit Duiven is blij dat ze weer bij een Duitse pomp terecht kan. "Aan de Nederlandse kant is het veel te duur. Bij de snelweg in Duiven betaal ik al 1,86 euro. Ik ben blij dat de lockdown erop zit, zodat we de tank weer vol kunnen gooien."

Veel gele kentekens bij een Duits tankstation in Elten Foto: Omroep Gelderland

'Pas nu merk je hoe het leven hier verknoopt is'

Bij de grensovergang tussen Aalten en Bocholt ziet burgemeester Anton Stapelkamp ook veel dagjesmensen de grens weer passeren. "Het is een lastige periode geweest", zegt Stapelkamp. "Pas nu merk je hoe het leven hier verknoopt is met elkaar. Negenhonderd Nederlanders die in de Duitse gemeente Bocholt wonen en driehonderd Duitsers die in Aalten wonen."

Stapelkamp is blij dat de Duitsers ook in Nederland weer welkom zijn. "Daar hebben onze winkels en horeca veel plezier van." De burgemeester vindt wel dat we nog voorzichtig moeten zijn. "Er zijn nog steeds Nederlanders die besmettelijk zijn, dus we moeten het aantal nog wel verder naar beneden brengen."

De grensovergang tussen Aalten en Bocholt. Foto: Omroep Gelderland

Het is nog wel verplicht om je te laten testen als je langer dan 48 uur in Duitsland blijft. De komende weken zullen de grensregels verder versoepeld worden, verwacht Stapelkamp. "In Duitsland zie je nu op heel veel binnenlocaties dat er nog een testverplichting is. Dat zal er de komende maand wel af gaan."

