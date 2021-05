Mason Mount schittert in Champions League-finale: 'Bij Vitesse gaf hij al nooit op'

Drie jaar geleden maakte Mount als tiener veel indruk bij Vitesse, dat hem een jaar huurde van zijn eigenlijke werkgever Chelsea. Sturing herinnert zich nog goed hoe de Engelse tiener binnenkwam.

"Hij moest eventjes wennen, had in het begin ook geen basisplaats, maar gaf op het veld al vanaf het eerste moment vol gas. Elke dag weer. Mason was toen al een echte liefhebber, iemand die nooit zeurde en iedere dag bezig was beter te worden", herinnert Sturing zich.

De Eerbeker, op dit moment hoofd opleidingen bij Vitesse, noemt Mount een voorbeeld voor alle jonge voetballers. "Soms heb je een tussenstap nodig om te groeien, zoals Mason destijds bij ons deed. Jonge spelers hebben soms te weinig geduld. Nu sprak in Masons voordeel dat hij zelf uit een nest kwam waarin je niet moest lopen zeuren. Zijn vader zei dat hij harder moest werken, als hij iets wilde bereiken. Dat heeft hij bij ons zeker gedaan", aldus Sturing.

Mason Mount kwam in het seizoen 2017/18 uit voor Vitesse. Foto: ANP

Navarone Foor speelde in het seizoen dat Mount voor Vitesse uitkwam naast de Engelsman op het middenveld. Vanaf Cyprus keek de Opheusdenaar naar de finale tussen Chelsea en Manchester City, en in het bijzonder naar Mount. "Echt mooi dat hij zover is gekomen. Hij heeft er altijd hard voor gewerkt en is altijd gefocust gebleven", zegt Foor complimenteus.

Een paar minuten voor rust was het Mount die teamgenoot Kai Havertz met een prachtpass in staat stelde te scoren. "Een fantastische bal, hoor", zegt Sturing. "Hij zag dat City niet goed stond en maakte er meteen gebruik van. En het was kenmerkend voor hem. Hij is altijd onderweg, staat nooit stil, is moeilijk te verdedigen."

Kijk hier de assist van Mason Mount en het doelpunt van Kai Havertz terug.

Foor zag zaterdagavond een zekere drive bij zijn oud-teamgenoot, die hij drie jaar geleden ook al waarnam. "Hij gaf nooit op, ook niet toen hij onder Henk Fraser op de bank belandde. Als hij mocht invallen, scoorde hij meteen. Dat was typerend voor hem als speler. Talent had hij altijd al, maar dat is niet altijd genoeg. Hij is er altijd hard voor blijven werken en dat is hartstikke mooi."

Sturing gelooft dat Mounts 'tussenjaar' in Arnhem achteraf een uitstekende keuze is geweest. "Hij kreeg bij ons de tijd om te wennen. Aan het einde van het seizoen, toen we Europees voetbal haalden, stond hij onder mij 'op tien'. Kort achter Tim Matavz. Daar deed hij het fantastisch. Bij Vitesse heeft hij zich uitstekend kunnen ontwikkelen."