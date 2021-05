De zomer barst los: 'Voor zwemmen vind ik het nog te koud'

Gerrit en Miranda knijpen zich in de handjes met dit weer. Het echtpaar verkoopt ijs in Hoenderloo. En met de oplopende temperaturen krijgen zij het steeds drukker. Want wie wil er niet een koel momentje op een zomers dag? Dat ze daarbij op een soort van kruispunt zitten waar zowel fietsers als wandelaars en dagjesmensen in vierwielers langs komen, helpt natuurlijk ook.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Anderhalve meter blijft de norm

Ook bij de zwemlocaties is er sprake van topdrukte. Leisurelands, dat negentien recreatiegebieden in alle streken van onze provincie beheert, is klaar voor het nieuwe zomerseizoen. "De gebieden liggen klaar, we wachten op bezoekers die gaan komen, de mensen zijn welkom", zei woordvoerder Adriaan van der Linden vooraf.

De beheerders houden een oogje in het zeil maar vragen recreanten zelf de coronaregels in acht te nemen. "We staan wel klaar om eventueel de terreinen af te sluiten, als het te druk dreigt te worden. Maar we vragen toch vooral de bezoekers zelf de regels na te leven", aldus Van der Linden.

Of er dit jaar festivals kunnen worden gehouden op de terreinen van Leisurelands is nog onzeker. "Er staan verschillende evenementen gepland, ook al met reservedata. Maar alles hangt natuurlijk af van de komende versoepelingen en hoe het blijft gaan met corona."

Koud water

Strandbad Winterswijk ging dit weekend voor het eerst dit jaar open. Helma Ligtenbarg van het natuurbad geniet ook van de zon. "Alleen is het water nog wel erg koud. Maar het is warm genoeg om lekker buiten te zijn en pootje te baden. Voor zwemmen vind ik het nog te koud."

De tekst gaat verder onder de foto.

Het strandbad in Winterswijk. Foto: Omroep Gelderland

Het strandbad was dit weekend gratis voor alle bezoekers. Ligtenberg: "Dat doen we altijd het eerste weekend bij de start van de nieuwe zomer."

De verwachting is dat het nog tot en met woensdag warm en zonnig blijft.