Coronacrisis bijna voorbij? Zo staat het ervoor in onze provincie

De besmettingen lopen terug, het vaccinatietempo wordt opgeschroefd en de ziekenhuizen krijgen weer wat lucht. Volgens demissionair premier Mark Rutte is vanaf volgende week zelfs de lockdown voorbij. Maar hoe staat onze provincie er precies voor? Een duik in de coronacijfers.

Laten we beginnen met de besmettingscijfers, misschien wel de belangrijkste graadmeter voor de coronapandemie. Zaterdag maakte het RIVM melding van 403 nieuwe coronagevallen in Gelderland.

Flinke daling

Als we kijken naar het gemiddelde over de afgelopen week, dan ligt dat op 371 besmettingen per dag. Een maand eerder, midden in de derde coronagolf, waren dat er nog gemiddeld zo'n duizend per dag.

De tekst gaat verder onder de grafiek.

Pakken we de verschillende regio's in Gelderland erbij, dan springt het zuiden er op dit moment in negatief opzicht uit. Met 149 positieve tests per 100.000 inwoners in de afgelopen week, blijft Gelderland-Zuid de twee andere regio's een aardig eind voor. In Gelderland-Midden gaat het om 106 besmettingen en in Noord- en Oost-Gelderland om 112.

Zorgen in Neder-Betuwe

Landelijk gezien doen slechts vier regio's het slechter dan Gelderland-Zuid. Dat komt mede door de rode cijfers uit de gemeente Neder-Betuwe, waar relatief veel besmettingen worden vastgesteld. Afgelopen week ging het om 255 positieve tests per 100.000 inwoners.

De tekst gaat verder onder de grafiek.

Niet voor niets deelde burgemeester Jan Kottelenberg deze week nog zijn zorgen over het coronavirus in Neder-Betuwe. “Steeds vaker hoor ik dat jongeren besmet zijn. Dat er weer eens een hele groep corona heeft doordat ze onbezorgd bij elkaar waren”, schreef hij in een blog.

Beter nieuws komt er uit Heerde, het dorp dat tijdens de eerste golf juist zo hard door het coronavirus werd getroffen. De afgelopen twee dagen werd daar geen enkele nieuwe besmetting vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de gemeenten Culemborg, Nunspeet, Rozendaal, Scherpenzeel en Zevenaar.

Toch is het risiconiveau in heel de provincie nog 'zeer ernstig'. In twee regio's, Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vechtstreek, is inmiddels afgeschaald, maar ook daar is de situatie nog 'ernstig'. Dat betekent dat er nog altijd veel nieuwe besmettingen bijkomen en de druk op de zorg erg groot is.

Goed bericht vanaf de ic

Maar ook in de ziekenhuizen gaat het de goede kant op. Vorige week werd de coronazorg voor het eerst sinds januari weer voorzichtig afgeschaald. Dat is mogelijk omdat er steeds minder mensen in het ziekenhuis liggen.

Zie ook: De weg terug is ingezet: Gelderse ziekenhuizen schalen coronazorg af

Landelijk gezien liggen nog 1352 mensen met corona in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 499 op de ic, het laagste aantal in liefst vijf maanden tijd. Om hoeveel inwoners van onze provincie het gaat weten we niet, wel dat er dagelijks niet veel coronapatiënten in het ziekenhuis bijkomen. Volgens cijfers die te raadplegen zijn op het coronadashboard van de overheid ging het vrijdag het om elf nieuwe opnames, waarvan zeven in Noord- en Oost-Gelderland. Daarnaast werden twee doden door het coronavirus gemeld.

Vaccinatietempo

Ook het aantal prikken dat in onze provincie is gezet, weten we niet. De overheid maakt alleen landelijke cijfers openbaar, die bovendien een schatting zijn op basis van cijfers van de GGD's. De teller staat nu op iets meer dan negen miljoen prikken. Daarbij zijn de eerste en tweede vaccinatierondes bij elkaar opgeteld.

Dat het tempo flink is opgeschroefd, blijkt wel uit het aantal verwachte prikken voor alleen deze week: net iets meer dan een miljoen. Inmiddels zijn mensen die geboren zijn in 1976 aan de beurt om een vaccinatieafspraak te maken. De verwachting van demissionair minister Hugo de Jonge is dat iedereen uiterlijk half juli een uitnodiging heeft ontvangen.

Ondertussen worden in onze provincie steeds meer priklocaties geopend. Zo werd deze week nog Sportpark Molenbeke in Arnhem toegevoegd aan de lijst.

De tekst gaat verder onder de kaart met vaccinatielocaties.

Geen vierde golf?

Is de coronacrisis dan bijna helemaal voorbij? Dat is vooralsnog moeilijk te zeggen. Het Outbreak Management Team (OMT) sluit een nieuwe golf komende winter niet uit. Er zouden bijvoorbeeld weer meer mensen ziek kunnen worden als de mate waarin vaccins beschermen in de loop der tijd vermindert, nieuwe besmettelijkere varianten opduiken óf als in bepaalde specifieke groepen minder mensen zijn gevaccineerd.

RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt echter tegen NRC dat een vierde coronagolf onwaarschijnlijk lijkt, als het vaccineren blijft doorgaan en het merendeel van de Nederlandse bevolking binnenkort is gevaccineerd.

Versoepelingen

Het kabinet neemt daar alvast een voorschot op, door verdere versoepelingen door te voeren. Cafés en restaurants mogen vanaf volgende week onder voorwaarden weer volledig open. Ook culturele instellingen, zoals musea, gaan weer open en de mogelijkheden voor het binnensporten worden verder verruimd.

Bovendien worden de versoepelingen die in het openingsplan voor 21 juli stonden gepland, naar voren gehaald. Vanaf 30 juni mag je bijvoorbeeld thuis maximaal acht mensen ontvangen.

Voor de allerlaatste stap, het loslaten van de basisregels, is nog geen datum geprikt. Voorlopig moet je je mondkapje dus nog wel even ophouden.

Zie ook: Cafés, restaurants en cultuursector onder voorwaarden weer open