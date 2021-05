Replica van neergeschoten oorlogsvliegtuig naar museum in Vuren

Het vliegeniersmuseum in Vuren heeft er een replica van een oorlogsvliegtuig bij. Het gaat om een Mosquito DK354, het toestel dat in de Tweede Wereldoorlog boven Herwijnen werd neergeschoten.

De Mosquito DK354 met piloot Benjamin Frank Reynolds en navigator Frank Douglas Phillips aan boord werd op 12 december 1943 neergeschoten. Hun lichamen werden geborgen en naar de oude begraafplaats in Herwijnen gebracht, waar ze werden begraven en nog steeds rusten.

De replica werd zaterdag overhandigd door Wilbert van de Werke, testpiloot bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij maakte tijdens zijn opleiding aan de Empire Test Pilots' School (ETPS) in Engeland kennis met de achterneef van navigator Doug Phillips. Het modelvliegtuig is door Van de Werke zelf in elkaar gezet.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Peter den Tek, voorzitter van het Sky of Hope Tweede Wereldoorlog en vliegeniersmuseum in Vuren, nam het vliegtuigje in ontvangst. Hij is blij met de replica: "Het geeft aan dat het onderwerp nog steeds leeft en dat er waardering is voor wat het museum doet", zegt Den Tek.

Het museum is vanaf 5 juni weer geopend voor het publiek.