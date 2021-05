Kritiek op Dolfinarium: meerdere dolfijnen en zeeleeuwen verkocht aan 'Chinees pretpark'

Het is geen dierentuin, maar een combinatie van een pretpark, een kermis en een circus. Dat is de reactie van verschillende dierenwelzijns-organisaties op beelden van 'Hainan Ocean Paradise', de plek waar Dolfinarium een aantal dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen naar toe wil sturen. Dat moet de minister verbieden, vinden de dierenpartijen.

Hainan Ocean Paradise, de plek waar Dolfinarium Harderwijk acht dolfijnen en een aantal zeeleeuwen aan heeft verkocht, is nog in aanbouw. Zo blijkt uit beelden van 'Weibo', zeg maar het Chinese Twitter. Het park lijkt op een soort Disneyland, met een groot reuzenrad en een achtbaan.

Eerste indruk

"Mijn eerste indruk, als ik die foto's zie, is precies: dit is een pretpark", zegt Karen Soeters van Sea Shepherd, een internationale non-profitorganisatie die het leven in zee wil beschermen. "En dat wisten we natuurlijk al, dat is het Dolfinarium in Nederland ook. En overduidelijk, het dolfinarium waar de dieren naar toe zouden moeten gaan in China is ook gewoon een pretpark."

"We hebben nu beelden gezien en daarop blijkt dat het eigenlijk een combinatie is van een pretpark, een circus en een kermis", zegt Frank Wassenberg. Hij is Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. "Het zijn kermisattracties die je daar ziet. In die omgeving komen straks die dolfijnen terecht. Ze zullen daar kunstjes moeten doen, door hoepels moeten springen. Wat ons betreft steekt de minister daar een stokje voor."

Dierenrechten

China staat nu niet bepaald bekend als een land wat dierenrechten op één heeft staan, dus er is veel weerstand bij dierenwelzijnsorganisaties. Volgens Sea Shepherd heeft het vertrek van de dieren uit Harderwijk niets met dierenwelzijn te maken. Soeters vraagt zich af of er betaald wordt voor de dolfijnen.

"Dolfinarium zegt dat -zoals er bij dierentuinen gebeurt- er zonder geld te betalen dieren worden uitgewisseld. Dan betaal je alleen de transportkosten. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd hoe het met de dolfijnen zit die nu van het dolfinarium naar China zouden moeten gaan. Omdat we weten dat dolfijnen gewoon geld waard zijn. Die worden voor veel geld verkocht aan bijvoorbeeld dolfinaria in Rusland, dus ik ben heel erg benieuwd."

Kamervragen

Dolfinarium zelf heeft nog niet gereageerd op alle kritiek. De Partij voor de Dieren heeft drie weken geleden vragen gesteld aan de minister over het dierenwelzijn van de dolfijnen, maar de partij heeft nog geen antwoord gehad.

"Het enige wat we gehoord hebben is een uitstel-bericht", zegt Frank Wassenberg. "Dus de minister heeft gezegd dat ze meer tijd nodig heeft voor de beantwoording van de vragen. Maar zo verschrikkelijk moeilijk zijn die niet, dus de minister had al lang moeten antwoorden."

