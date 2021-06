Schrijver Thomas Olde Heuvelt jaagt op internationaal succes: 'Ik kan er inmiddels riant van leven'

Als zijn vader op jonge leeftijd overlijdt besluit hij al het geërfde en eigen geld in te zetten om een flyer te laten maken. Daarop staat dat hij in te huren is om workshops te geven, waarin hij uitlegt hoe je een goed verhaal maakt.

De dan nog onbekende tiener wordt met grote regelmaat geboekt door verschillende scholen. Langzamerhand ontstaat de mogelijkheid om van zijn schrijfvaardigheid te kunnen leven.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Mijn oom inspireerde mij'

Zijn grote doorbraak komt vele jaren later als het boek HEX uit is. Een verhaal dat zich afspeelt in Beek-Ubbergen, dat in de ban is van een heks met dichtgenaaide ogen. De wereldberoemde thrillerschrijver Dan Brown twittert dat het boek op zijn nachtkastje ligt en dat hij er fan van is. Daarna gaat het hard; fans wereldwijd kopen de boeken en Thomas vliegt de hele wereld over om erover te vertellen.

Na de zoveelste ronde over de aardbol voor een tournee, komt hij toch altijd met behoefte aan rust thuis in zijn huis midden in de natuur. "Het is heerlijk om overal op te treden, maar hier kom ik thuis en tot rust", zegt de schrijver.

Tekst gaat verder onder de foto.

Thomas bij zijn schrijvershuisje. Foto: Omroep Gelderland

Half miljoen boeken verkocht

Voor Thomas is zijn huis, net buiten Groesbeek, de meest inspirerende omgeving; rustig en tegelijk mysterieus. “Ik liep met mijn oom vroeger over de Duivelsberg. Daar kwamen wij dan een heksenkring paddenstoelen tegen. Mijn oom zei dan dat daar heksen hadden gedanst die nacht. Je moet je hand voor je ogen houden. Dat deed ik dan als 7-jarig jongetje. Daar is het eerste zaadje gelegd, denk ik. "

Inmiddels zijn de boeken van Thomas Olde Heuvelt al bijna een half miljoen keer verkocht. Alleen van zijn boek HEX gingen er in Nederland en België al 120.000 over de toonbank en hij bestormt ook de Amerikaanse markt. "Ik kan er inmiddels riant van leven." Zijn doel om ervan te kunnen leven is daarmee ruimschoots behaald en het gaat verder.

Nu ook de signeersessies en evenementen met zijn publiek weer op gang komen, kan hij niet wachten om weer de wereld over te reizen.