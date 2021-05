Praten over wapens tijdens een potje FIFA: 'Een mes is niet stoer'

Het is de aftrap voorafgaand aan de week waarin er een grote wapeninleveractie plaatsvindt in de Rijnstad. Wapens kunnen anoniem en zonder straf worden ingeleverd. Vuurwapens worden thuis opgehaald. Daarbij wordt wel gekeken of er geen misdrijf mee is gepleegd.

Bekijk hier de video. Tekst gaat daaronder verder.

'Je probeert mensen te vermoorden'

"De kans wordt steeds groter dat er bij ruzies niet meer wordt gevochten, maar dat er messen worden getrokken", vervolgt Adil. Jammer om te zien, vindt hij. "Het maakt me heel boos, omdat je mensen probeert te vermoorden. Je ouders gaan er ook heel erg mee zitten." Het gevoel van veiligheid in de Arnhemse wijken hangt volgens hem samen met 'hoe je wordt gerespecteerd op straat'.

De gemiddelde jongere die hier aanwezig is, zal de vraag niet direct beantwoorden, maar drie à vier op de tien heeft volgens wijkagent Jeroen Perquin weleens wapens bij zich. "We krijgen ook signalen dat die mee naar school worden genomen. We controleerden ook nog wel eens de kluisjes. Daarbij kom je van alles tegen: wapens en verdovende middelen."

'Wapens bij simpele ruzie'

Een simpele ruzie kan er al in ontaarden dat iemand naar een wapen grijpt, ziet Perquin. "Met alle gevolgen van dien. Daar zijn genoeg voorbeelden van."

Als je een wapen bij je hebt, is de kans dat je het gebruikt groot, vertelt burgemeester Ahmed Marcouch na zojuist door een paar jongeren te zijn uitgedaagd voor een potje digitaal voetbal. "Dat is niet onschuldig. Dus weet je ergens van, meldt dat en spreek elkaar aan: voorkom dat het leven van een gezin een hel wordt doordat ze een familielid verliezen."

'Rapcultuur verheerlijkt en romantiseert'

Steekincidenten en het aantreffen van wapens komen vaak voor in Arnhem, weet de burgervader. Hij maakt zich er zorgen over dat het bij jongeren steeds meer stoer lijkt te zijn om met een mes te lopen. "Dan zeggen ze dat nodig te hebben om zichzelf te verdedigen. Ook in de rapcultuur zien we dat het hebben van wapens verheerlijkt en geromantiseerd wordt."

Tegelijk realiseert Marcouch zich dat deze actie niet ineens alles oplost. "Daarom is het belangrijk dat opvoeders, onderwijzers, jongerenwerkers en iedereen in de samenleving elke dag weer tegen jongeren zeggen: een mes is niet stoer. Doe het niet. Het is gewoon levensgevaarlijk."

Voor de burgemeester is de inleveractie geslaagd als er veel wapens van straat worden gehaald. "Elk wapen is er een." Ook hoopt hij dat het onderwerp 'een beetje het gesprek van de dag' wordt in de stad.

