Poepbacterie in het zwemwater: op deze plekken komt het regelmatig voor

Op elf locaties in Gelderland waar zwemwater is, meet Rijkswaterstaat een te hoog gehalte aan poepbacteriën. Zwemwatermetingen in 2019 en 2020 tonen de vondst van te hoge waarden E.coli en Enterococcen aan. Dat meldt RTL Nieuws op basis van metingen van het ministerie.

Koploper in onze provincie is het zwemwater van De Oude Pol in Nunspeet. Daar werd de voorbije twee jaar in totaal zevenmaal de poepbacterie gevonden. De enige zwemlocaties in Nederland waar dat vaker het geval was, waren het Noord-Hollandse strand Oud Valkeveen (achttien keer) en het Groningse Zeestrand Termunten (zeventien).

In het water van de Rhederlaag is zes keer een te hoge waarde E.coli of Enterococcen gemeten. In drie gevallen ging het om de locatie Giese Kop, twee keer om de Noordoever en eenmaal aan het Bahrsche Strand.

De oorzaken voor de hoge metingen kunnen verschillend zijn. RTL stelt dat het kan komen door een overvol riool, maar ook door vogelpoep en landbouwmest dat in het water terechtkomt. De meeste E.coli-bacteriën zijn onschadelijk, maar een deel kan mensen flink ziek maken. Misselijkheid, braken en diarree behoren tot de bekendste klachten.

De provincie draagt zorg voor het beheer van zwemwaterlocaties, Rijkswaterstaat doet alleen de metingen: eens per maand tussen 1 mei en 1 oktober. Op risicoplekken wordt eens per twee weken gemeten.

In 2019 en 2020 vond Rijkswaterstaat de poepbacterie op deze zwemlocaties.

De Oude Pol (Nunspeet) - 7 keer

Rhederlaag (Giesbeek) - 6 keer

Dagstrand Den Bol (Kerkdriel) - 3 keer

Droompark Bad Hoophuizen (Hulshorst) - 3 keer

Harderwijkerzand (Harderwijk) - 2 keer

Strand Nulde (Putten) - 2 keer

Strand Horst (Ermelo) - 1 keer

Rietschoof (Aalst) - 1 keer