Jelle is de allereerste beekridderkweker van ons land

In grote bakken heeft Jelle Busscher in de voormalige koelcel een geavanceerd recirculatiesysteem ingericht voor zijn viskwekerij. De afgestudeerd aquacultuurbioloog heeft daarmee de eerste beekridderkwekerij van Nederland opgezet.

"Ik heb altijd als jongensdroom gehad om mijn eigen viskwekerij te beginnen", vertelt hij. "Ik heb heel veel in het buitenland gezeten met mijn werk, waaronder een paar jaar in Noorwegen. Zo liep ik tegen deze soort aan en kwam ik erachter dat het een heel interessante soort is om te gaan kweken. Met heel veel potentie om een alternatief te bieden voor zalm."

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Het valt nog niet mee om zijn jongensdromen waar te maken. "Je hebt veel tegenslagen, veel kinderziektes die je moet overwinnen", zegt hij. "Maar als ik terugkijk hoe dat gegaan is en hoe dat gaat, is dat ook wel heel belonend dat je dat toch weer voor elkaar krijgt."

'Veel potentie om te groeien'

De Huissenaar krijgt steun van het regionaal investeringsfonds. Een fonds van de gezamenlijke gemeenten in Rivierenland om bedrijvigheid te stimuleren. "Voor ons als regio is het natuurlijk geweldig dat iemand die universitair is opgeleid er brood in ziet om weer terug te komen naar de regio en er een onderneming te beginnen", zegt Marien Borgstein van Regio Rivierenland.

"Het is nog kleinschalig", vervolgt hij, "maar het biedt heel veel potentie om te groeien. Daarbij wil hij heel graag zijn vis afzetten bij lokale horeca. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten: de ondernemer heeft er profijt van en de omgeving kan zich profileren met een streekproduct."

'Een heel duurzaam visje'

Ook milieuorganisatie Good Fish, die de duurzame VISwijzer maakt, is enthousiast en geeft de kwekerij een groen label. "Het heeft geen negatief effect op de omgeving", vertelt directeur Margreet van Vilsteren. "Het afvalwater wordt netjes behandeld en hergebruikt. Dat betekent ook dat er geen antibiotica wordt gebruikt. Nederland loopt met deze systemen enorm voorop in de wereld; daar mogen we echt trots op zijn. De productie is helaas nog vrij klein."

Daarnaast is er gekeken naar het voer. "Dit komt uit Nederland en zit vol met duurzame ingrediënten", vervolgt Van Vilsteren. Ze gebruiken het vrij efficiënt. Het kan nog een beetje beter maar op zich is het al een heel duurzaam visje."

Lastige tijd

Met de horeca als belangrijkste afnemer, heeft Busscher een lastige tijd gekozen om te starten. Hij experimenteert met verschillende eindproducten die via een aantal winkels en streeklabels als Puur Betuws en Betuws Best ook aan particulieren verkocht worden.

En met de afschaling van de coronamaatregelen, wordt de afzet voor de jonge kweker als het goed is ook makkelijker. "We merken nu langzaam maar zeker dat het beter wordt", vertelt Busscher. "Maar we hebben nog heel wat vis die klaar is voor consumptie en voor nieuwe klanten."

Hij heeft er goede hoop op dat die wel komen. Busscher: "Het concept van een eerlijk visje dat lokaal en antibioticavrij gekweekt is spreekt mensen wel aan."