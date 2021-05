Frans Duijts neemt Frans Duits opnieuw op

Over vijftien dagen speelt Oranje de eerste wedstrijd op het EK voetbal. Oekraïne is zondag 13 juni de tegenstander van Nederland. Om alvast in de juiste sfeer te komen, heeft volkszanger Frans Duijts zijn hit 'Frans Duits' opnieuw opgenomen.

Het nummer met rapper Donnie is al wekenlang een grote hit in ons land. Frans Duits staat acht weken in de Top 40 en is al ruim 7 miljoen keer gestreamd.

Nu het EK in aantocht is, heeft Duijts besloten het nummer met Donnie in een 'Oranjeversie' opnieuw uit te brengen. Het lied heeft de titel De Leeuwendans (Klaar Voor De Aftrap) gekregen. Het is ongetwijfeld een van de tientallen Oranjehits van dit jaar, die je na één keer luisteren volledig mee kan zingen.

Bekijk de videoclip van het nummer.

Zie ook: Frans Duijts scoort eerste hit in de Top 40 met Frans Duits