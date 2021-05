Starterswoningen klaar: Jasper zegt eindelijk 'aju' tegen pa en ma

En dat betekent dat Jasper eindelijk zijn ouderlijk huis kan verlaten: “Iedere keer als ik voor mijn huis sta dan knijp ik mijzelf nog even in de arm omdat ik het soms niet geloof", vertelt hij. "Het is een lang traject geweest, maar nu je zo in je eigen woning zit, maakt dat allemaal niet meer uit. Ik ben ontzettend blij dat we zulke mooie huizen hier hebben kunnen neerzetten met onze groep en kijk er naar uit om hier nog vele jaren te kunnen wonen."

Jongeren ontwikkelen samen

Net iets meer dan een jaar geleden sprak Omroep Gelderland met Jasper Hebbink. Hij vertelt ons dat het voor starters bijna onmogelijk is om in Zelhem een woning te vinden. Hoewel hij het bij zijn ouders goed voor elkaar heeft, wil hij graag zijn vleugels uitslaan. Het project Aju pa en ma komt als geroepen. "Al heeft het wel wat voeten in de aarde om het allemaal voor elkaar te krijgen", vertelt hij. De jongeren ontwikkelen samen de woningen. Zo hebben ze zelf onder andere bepaald hoe de woningen eruit zien.

"Inmiddels heb ik al een aantal weken de sleutel en ben bezig met de laatste puntjes op de i aan het zetten", laat hij weten. "Afgelopen week heb ik al een beetje mogen ruiken aan het op mijzelf wonen aangezien ik er thuis gewerkt heb. Dat maakt de overgang van bij je ouders wonen naar hier al wat minder groot. Ik hoop volgende week ook volledig over te gaan 'Aju pa en ma' te zeggen."

Nog meer starterswoningen

De vraag naar starterswoningen in de gemeente Bronckhorst is groot. Er zijn meer locaties zoals deze in Hummelo. In totaal worden er 61 starterswoningen gebouwd in onder andere Hengelo, Zelhem en Vorden. Ook zijn er gesprekken met jongeren in Hummelo en Toldijk.

