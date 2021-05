Een Nijmegenaar die voetbalt voor Canada: het verhaal van Frank Sturing

De 24-jarige verdediger maakte onlangs zijn debuut. "Voor velen was het een verrassing, omdat ik zelf Nederlander bent. Maar mijn vader is Canadees, dus zodoende kwam ik in aanmerking voor Canada. In eerste instantie werd ik opgeroepen voor de olympische ploeg, maar ik werd al snel overgeheveld naar de A-selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden."

Het land heeft veel ambities. "Het is nog een lange weg te gaan om ons te kwalificeren voor het WK, maar we maken echt wel een kans. Iedereen hunkert ook naar het WK, want in 1986 was de laatste keer voor Canada. Het zou fantastisch zijn nu historie te schrijven."

Debuut tegen Vitesse

Sturing kwam afgelopen seizoen uit voor FC Den Bosch, maar is een echte NEC'er. "Ik kwam als tienjarig jongetje bij de club en ben vorig jaar weggegaan. De club blijft altijd een speciaal plekje in mijn hart houden. Ik debuteerde vier jaar geleden in de derby tegen Vitesse, een heel bijzonder moment. Er is veel gebeurd in die jaren. We degradeerden eerst en uiteindelijk wisten we nooit te promoveren. Mooi voor de club en de stad dat het nu toch nog is gelukt."

Band met NEC

"Ik heb de mindere tijden meegemaakt en dan zijn de fans altijd wel heel kritisch. Dat is ook logisch, want NEC hoort in de eredivisie. Maar afgelopen zondag hebben we de andere kant gezien met dat feest. Ik ben er niet heen gegaan, want ik wilde het risico niet nemen, omdat ik met Canada op pad moet. Maar NEC blijft voor mij een speciale club. Ik zou hier graag nog een keer terugkeren. Nijmegen is mijn thuis. Als ik hier kan blijven wonen, doe ik dat zeker."