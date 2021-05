Toeristen in Gelderland kunnen weer checken hoe druk het ergens is

Vorige zomer werd de monitor waarop bezoekersdrukte is te zien, bijna een half miljoen keer geraadpleegd. Van de mensen die een uitstapje wilden maken, besloot toen 88 procent om ergens anders naar toe te gaan zodra hun beoogde doel op de druktemonitor oranje of rood kleurde en dus erg druk was. De druktemonitor werd in 2020 het meest geraadpleegd op de snikhete zomerdag 31 juli. Toen zochten 29.152 mensen naar een koele, rustige plek.

Volgens de provincie is de privacy gewaarborgd.

Zo moet de monitor eruit gaan zien. Foto: Omroep Gelderland

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen ontwikkelde als eerste in Nederland een druktemonitor vanwege de coronacrisis. Dat gebeurde in opdracht van de provincie, omdat Gelderland de populairste binnenlandse vakantiebestemming is. Ook in Utrecht was vorig jaar zo'n druktemonitor te raadplegen.

'Een dagje uit moet leuk zijn'

Toerisme- en recreatiegedeputeerde Peter van ’t Hoog: "Een dagje uit moet leuk zijn. De Druktemonitor Gelderland kan daar aan bijdragen. De tool maakt recreanten namelijk ook attent op het grote toeristische aanbod dat onze provincie heeft. Meer informatie dus om een recreatieve dag zo in te delen zoals jij dat wilt."

De ervaringen met de druktemonitor van vorig jaar waren positief. De nieuwe druktemonitor is vanaf 1 juli een jaar lang in Gelderland actief en is te vinden via onder andere de website van de provincie en op de website van Omroep Gelderland.