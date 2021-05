Yoga op het water: balans vinden of nat pak halen op een SUP?

De wind horen ruisen en alle vogeltjes horen fluiten terwijl je op het water je yoga-oefeningen doet. Joyce Vissers uit Winterswijk geeft SUP yoga op het water. Ze is blij dat het warme weer er nu komt. De aanvragen voor sessies stromen nu binnen.

Op een soort opblaasbare surfplank, een Stand Up Paddleboard of SUP genoemd, op het water yoga oefeningen doen. En dat zonder er af te vallen. "Balans houden is wat lastiger, maar met goede instructies komt het wel goed", vertelt ze. "Er valt bijna niemand in het water."

Heerlijk op het water

"Het is een nieuwe trend", zegt Joyce over SUP yoga. "En nu is het seizoen eindelijk daar. Het is nu heerlijk om op het water te zijn. Je hoort de vogels, de blaadjes hoor je ruisen. Het is heerlijk ontspannend." De zon schijnt, een strakblauwe lucht en bijna geen wind. Volgens Joyce een perfect moment voor SUP yoga.

Maar tot nu toe was het vooral bar en boos met het weer en dat merkte Joyce. "Het mooie weer is er eindelijk. Dat merken we zeker. De laatste tijd zijn er wel veel klanten geweest die wat het weer ook is op het water willen zijn. Maar nu merken we met het mooie weer dat er weer grotere groepen komen."