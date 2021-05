Gerrit-Jan nam samen met zijn zussen het failliete restaurant van papa over

Hij durft het nog niet helemaal te geloven, geeft Gerrit-Jan Vos toe. "Vorig jaar zeiden ze op 15 maart dat we twee weken dicht zouden moeten. We hebben allemaal gezien hoe dat ging. Daarom blijf ik mijn bedenkingen hebben."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Eind mei 2020 vroeg restaurant De Haas faillissement aan. "Op 15 maart hadden we echt nog de hoop dat we door zouden kunnen gaan. We zijn met al ons personeel gaan klussen, om het restaurant een nieuw uiterlijk te geven", kijkt Vos terug.

"De lockdown werd daarna verlengd met twee weken, waardoor we nog meer zijn gaan klussen. Totdat bleek dat we echt lang dicht zouden moeten. We hadden op dat moment vijftig fulltime mensen in dienst en de financiële steun van de overheid bleek geen 90 procent, wat Rutte zei, maar slechts 66 procent. Dat konden we niet betalen, dus moesten we wel stoppen."

Levenswerk weg

Een zware beslissing. "Financieel, maar vooral ook psychisch. Vertel maar eens aan vijftig mensen dat hun werk stopt. We waren echt heel hecht met elkaar, dus dat deed veel pijn. Bovendien had mijn vader dit restaurant helemaal opgebouwd. Van zijn 14e tot zijn 67ste had hij hier gewerkt, zijn pensioen zat hier in. Vlak voordat mijn zus en ik het zouden overnemen, ging het failliet. Dag pensioen, dag levenswerk. Dat doet enorm veel pijn."

Het faillissement is nog altijd niet volledig afgehandeld. "Nee, dat is een lang proces. Dat valt ook zwaar tegen." Toch hebben broer en zussen inmiddels de zaak overgenomen. "Daar zijn wel wat persoonlijke offers voor gebracht. Mijn zus heeft haar huis verkocht, zodat we startkapitaal hebben. En waar we vorig jaar vijftig mensen in dienst hadden, zijn dat nu nog maar vijf fulltime-contracten."

Genoeg ruimte

Volgende week zaterdag is het dan eindelijk zo ver. Vos en het personeel zijn al druk bezig met het inrichten van de drie zalen die ze zullen gebruiken. "Ja, we hebben hier veel ruimte. Wij zijn natuurlijk ook ingesteld op bruiloften en partijen, dus die anderhalve meter is hier gemakkelijk te houden. Ik hoop dat we snel iets meer dan vijftig mensen mogen ontvangen." Die grote feesten worden voorlopig nog niet gehouden. "We kunnen hier niet honderd mensen op anderhalve meter afstand in één zaal ontvangen."

Nienke van de Weg is één van de medewerkers die straks gasten mag bedienen. "Daar kijken we met z'n allen wel enorm naar uit", zegt ze enthousiast. "We wisten dat het een keer zou gebeuren, maar het heeft erg lang geduurd." Ze krijgt al veel telefoontjes van mensen die graag langskomen. "Sterker nog: we hoorden via de telefoon dat het kabinet dit waarschijnlijk zou besluiten. Wij waren hier gewoon aan het klussen en toen werden we gebeld door mensen die wilden reserveren."

Iconisch restaurant

Buiten zijn voorbijgangers ook blij dat het restaurant een doorstart maakt. "Restaurant De Haas is iconisch voor Elburg", zegt een vrouw. "We kunnen niet zonder, eigenlijk. Goed dat het weer opengaat." Een andere man spreekt Vos even aan. "Ik ben er erg blij mee. Iedereen in Elburg heeft hier iets meegemaakt. Zelf heb ik met mijn vrouw ons huwelijksjubileum hier gevierd, bijvoorbeeld. Dit mag niet verdwijnen."

Zie ook: ons liveblog over de coronacrisis