Horeca mag weer open, maar personeel is massaal vertrokken

Na een lange lockdown mogen restaurants en cafés ook binnen weer gedeeltelijk open. Een opsteker voor de horeca, maar het personeelstekort drukt op de blijdschap. "Ik denk dat we blij mogen zijn dat we niet in een keer helemaal open mogen."

Dennis Dekkers, eigenaar van 't Sfeerhuys bij De Looimolen in Nijmegen, ziet de tekorten in zijn eigen zaak en in zijn omgeving. "Natuurlijk zijn we heel blij met de versoepelingen. Maar dan krijg je eindelijk de ruimte, en dan kan het niet. Zelf dacht ik het ook goed voor elkaar te hebben, maar een dag voor de opening is mijn kok overgestapt."

Volgens de uitbater, ook voorzitter van de afdeling Groot Nijmegen van Koninklijke Horeca Nederland, moeten zaken soms zelfs af en toe de deuren sluiten omdat er geen personeel is.

Vakmensen

Met name een tekort aan vakmensen nekt veel zaken, zegt hij. "Koks, bedrijfsleiders, echt de mensen met ervaring. We zijn daarom in contact met het UWV en het Werkbedrijf. Dan trainen we mensen intern wel."

Tijdens de coronacrisis is het aantal mensen dat in de horeca werkt afgenomen met meer dan een kwart, meldt de Stichting Vakbekwaamheid Horeca. En dat terwijl er meer horecazaken bij zijn gekomen, en er ook vóór de crisis al te weinig personeel was.

Volgens Sander Wind van de KHN, afdeling Gelderland is veel oud-personeel bij de GGD gaan werken of andere baantjes met een wat regelmatiger werkrooster. "En dan denken ze misschien: Hé, best lekker dat ik niet meer in de weekenden hoef te werken."

Creatief

Horecazaken worden daarom noodgedwongen creatief, zegt hij. "Leuke filmpjes, het meebetalen van een horecaopleiding, daarmee proberen ze toch mensen aan te trekken." Dekkers heeft nog wel een ander idee: "De gemeente moet maar campagne gaan voeren: kom werken in de horeca", zegt hij. "Om te laten zien hoe leuk het is."

