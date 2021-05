Cafés, restaurants en cultuursector onder voorwaarden weer open

"Alle seinen staan op groen", zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge eerder deze week al. Op de persconferentie werd dit verder bevestigd. De besmettingscijfers nemen nog steeds verder af. Dusdanig zelfs, dat versoepelingen ook al eerder ingaan dan aanvankelijk gepland.

Stap drie in het loslaten van de coronamaatregelen zou eigenlijk op 9 juni ingaan, maar de versoepelingen gaan op 5 juni in. Rutte gaf aan dat voor de horeca en de culturele sector ieder weekend telt in de huidige situatie en dat daarom ook vier dagen vervroegen van waarde is.

Vijftig bezoekers

Bij elkaar op bezoek gaan wordt weer wat gemakkelijker. Vanaf 5 juni mogen mensen thuis vier gasten ontvangen. Dat zijn er nu nog maximaal twee. Musea, bioscopen en theaters mogen vijftig bezoekers toelaten. Grotere instellingen - zoals theaters met een capaciteit van duizend bezoekers - mogen meer gasten ontvangen met behulp van toegangstesten. Voor de restaurants en cafés geldt dat bezoekers anderhalve meter afstand moeten blijven houden. De horecagelegenheden moeten 's avonds om 22.00 uur sluiten.

Bij teamsporten zoals voetbal, volleybal en hockey geldt vanaf 5 juni voor de 18-plussers niet meer de anderhalvemeterregel. Er kan dan ook weer worden getraind zonder beperking. Toeschouwers zijn nog niet welkom bij amateurwedstrijden. De herstart van competities voor volwassenen moet nog wel even wachten.

Verdere versoepeling op komst

Het blijft waarschijnlijk niet alleen bij stap drie die wordt vervroegd. Als de ontwikkelingen positief blijven, wordt stap vijf in het heropeningsplan waarschijnlijk drie weken naar voren gehaald: naar eind juni. De horeca mag dan tot middernacht openblijven en er mogen meer bezoekers naar het theater en bioscopen. Ook het thuisbezoek wordt dan verder verruimd. Stap vier is waarschijnlijk, zoals gepland, rond half juni. Stap zes is de laatste stap in het hele proces. Hiervoor is nog geen datum gepland.

Het was overigens niet alleen maar een goednieuwsshow. De Jonge maakte bekend dat de levering van het Janssen-vaccin vertraging heeft opgelopen. Daardoor zal begin juli niet iedereen van 18 jaar ouder tenminste een eerste vaccinatie hebben gehad. Dit verschuift waarschijnlijk naar half juli.