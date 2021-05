Veel Gelderse scholen pas 7 juni volledig open

Uit een rondgang langs middelbare scholen in Gelderland blijkt dat ze daar zeker niet alleen in staan. Van de bijna 50 scholen die Omroep Gelderland sprak, gaat ongeveer de helft vandaag al open. De rest wacht nog tot 2 of 7 juni. Dat is deels omdat er rooster-technisch nog van alles geregeld moet worden, maar ook omdat ze de onrust voor leerlingen willen beperken.

Haukes: "We gaan het echt gefaseerd opbouwen. Deze week is een overgangsweek waarin eerst alleen de onderbouw met de hele klas bij elkaar is. En we doen wat leuke activiteiten met elkaar. Om te wennen aan elkaar en de drukte op school."

Leerlingen hoeven geen afstand meer te houden Foto: archief ANP

Sociaal emotioneel leerproces

Veel docenten zijn nog niet gevaccineerd en dus zijn er ook bedenkingen bij verschillende leraren. Docent kunstvakken Koen Loose van Het Westeraam zit thuis doordat hij corona opliep. "Waarschijnlijk op school, ja. En ik snap op zich wel dat de minister deze keuze maakt, maar ik vraag me wel af wat dit gaat opleveren. Want los van dat ik het eng vind weer les te geven in een volle klas, is het voor leerlingen ook opnieuw onrust. Het is toch een groot sociaal emotioneel leerproces waar we met z'n allen in zitten. Als al die leerlingen straks weer bij elkaar zijn, zal dat proces eerst alle aandacht moeten krijgen en daarna komen we pas aan het leerproces toe. En 5 juli begint de toetsweek alweer. Dus of je dat nu voor die paar weken nog moet doen?"

Afstand houden

Leerlingen hoeven vanaf vandaag geen afstand meer te houden tot elkaar. Wel tot de docent, maar dat kan niet altijd, zegt directeur Carel Konings van het Lek en Linge College in Culemborg. "De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het in het klaslokaal over het algemeen goed te doen is, maar bij praktijklessen wordt dat moeilijk. Je kunt niet van afstand uitleggen hoe je een zaag goed vast moet houden."