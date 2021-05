Solo-piloot start wereldrecordpoging in Teuge: 'Heerlijk om weg te zijn van alles stress op aarde'

Travis heeft bewust gekozen om zijn wereldrecordpoging te starten vanaf Teuge Airport. Daar is namelijk het bedrijf Hangar One gevestigd dat hij erbij wilde voor de voorbereiding van zijn tocht. Maurice van Maasakker is een van de medewerkers van het bedrijf. Hij is de afgelopen twee weken volop bezig geweest om het vliegtuig te prepareren. "Het is een uitgelezen kans om te laten zien wat we kunnen", vertelt een trotse Maurice. "Als je ziet wat er allemaal ingebouwd kan worden. Dat was twintig jaar geleden onmogelijk."

Bekijk de video hieronder. De tekst gaat door na de video.

'Met zijn armen over elkaar'

Het vliegtuig is helemaal nagekeken en voorzien van de meest moderne apparatuur waaronder een nauwkeurige gps, en vlieginstrumenten waarmee botsingen worden voorkomen. Daarnaast is het vliegtuig voorzien van een automatische piloot. "Met dit systeem kan hij zijn gps-route erin zetten waardoor hij de route automatisch afvliegt", legt Maurice uit. "Hij kan dan met zijn armen over elkaar de vlucht uitvoeren."

Maar armen over elkaar of niet, vanaf zaterdag is Travis volop gefocust om het wereldrecord over zo'n 45 dagen op zijn naam te zetten. Aan ervaring heeft Travis geen gebrek. Op zijn twaalfde leerde hij al vliegen in een zweefvliegtuig en niet veel later zat hij achter de stuurknuppel van een gemotoriseerd vliegtuig, Inmiddels heeft hij al 350 vlieguren op zijn naam staan.

Inspireren

Met zijn wereldrecordpoging haalt Travis geld op voor Unicef. Ook hoopt hij veel mensen te inspireren. "En dan vooral jonge mensen", zegt Travis. "Ik wil ze laten zien dat alles mogelijk is, wat er ook gebeurt. Ik hoop dat ze hun dromen waarmaken."

Vrijheid

Door in zijn eentje te vliegen geniet Travis van de vrijheid. "Het is ook heerlijk om even weg te zijn van alles stress op aarde. In de lucht is het puur genieten."

Speciaal voor de wereldrecordpoging is het vluchtnummer van het vliegtuig gewijzigd in N5010. "Vanaf een afstandje lijkt dat op het woord 'solo'", vertelt Travis met een knipoog. Voor de liefhebbers die hem willen volgen is dit nummer belangrijk. Door N5010 in te typen op sites als Flightradar24 en flightAware kan je live zien waar Travis uithangt.