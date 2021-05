Navarone komt met nieuwe single en gaat weer optreden: 'Het was een intens jaar'

Er is eindelijk weer licht aan het eind van de tunnel na de lange coronacrisis. Met die crisis kwam er voor Navarone een abrupt eind aan de achtbaanrit waar ze inzaten: Zo behaalden ze onder meer een finaleplek in The Voice, stonden in het voorprogramma van Bon Jovi en Anouk en trokken zelf uitverkochte zalen.

De eerste lockdown leek nog een noodgedwongen vakantie, vertellen zanger Merijn van Haren en gitarist Roman Huijbreghs in De Week van Gelderland. "Het was een intens jaar, we waren ook toe aan rust. Maar na een paar weken was het genoeg, niemand wist dat het anderhalf jaar zou duren! We waren al snel weer toe aan actie."

Kijk hier naar Navarone te gast bij De Week van Gelderland.

Roman: "Het mooie aan muziek is dat het altijd in verschillende fases gaat. Momenten waarop je speelt, festivals, tours, clubs, maar ook schrijfmomenten waarna je dan weer kunt gaan touren. Dat schrijfmoment kwam voor ons in 2020, dat was ingecalculeerd, alleen niet op deze manier. Dit was echt desastreus voor het bedrijf Navarone." Het inkomen van de Navarone-mannen viel weg. Merijn: "Ik speelde alleen maar, dan heb ik opeens niks meer en dan gaat het hard."

Het gemis van de vriendengroep

Hoe erg de Navarone-mannen elkaar hebben gemist? Roman Huijbreghs lacht: "Merijn heb ik niet gemist, wij wonen in hetzelfde huis." Van Haren vult aan: "We dachten allemaal ook wel even, relaxed, we hadden lang genoeg samen in de bus gezeten. Maar uiteindelijk werd het wel echt lang. We zagen elkaar via Skype en Zoom, maar dat is meer nood, om wat dingen gedaan te krijgen. Het was geen oplossing. Het contact wordt dan erg zakelijk, terwijl we ook een vriendengroep zijn. Het is heel fijn dat we nu weer kunnen repeteren, we zijn weer samen."

Nu de mannen weer samen zijn, is de tijd van stilzitten definitief voorbij. Ze zijn de studio ingedoken, met producer Gordon Groothedde. Vandaag brengen ze de nieuwe single Can't Love uit, inclusief geanimeerde videoclip gemaakt door Roel Venderbosch.

Toekomstplannen

Nu is het wachten tot Can't Love voor een groot publiek kan worden gespeeld. Roman: "We hunkeren naar optredens. Hopelijk zijn er straks festivals mogelijk en gaat Paaspop door. Voor november en december staat er in ieder geval een tour gepland. We gaan genieten van alles wat er weer gaat komen."