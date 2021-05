'Met een paar klikken op internet kun je wapens krijgen', actieweek om wapens in te leveren

'Maak de stad trots door je wapens in te leveren'. Dat is de oproep voor de wapeninleveractie van 31 mei tot 4 juni in Arnhem. De campagne is nodig, volgens politiechef Arnhem-Zuid Erik Bomhof: "Wapens worden vaak gebruikt op een onbewaakt moment. Dat hebben mensen vaak niet door."

"We hopen dat de campagne leidt tot bewustwording. Mensen realiseren zich niet welke impact het gebruik van wapens heeft op jezelf én op je omgeving", vertelt Bomhof in De Week van Gelderland. "We zien dagelijks incidenten waar we ons zorgen over maken."

Bekijk hieronder het fragment over de wapeninleveractie in De Week van Gelderland.

Het gestegen gebruik van wapens in Arnhem is aanleiding voor de actie, vertelde burgemeester Ahmed Marcouch eerder. Daarom kunnen inwoners volgende week anoniem hun wapens inleveren. Voor steek-, slag- en stootwapens staan op drie plekken in Arnhem containers. Vuurwapens, imitatiewapens en munitie worden op afspraak opgehaald door agenten in burger.

Wapen dragen = wapen gebruiken

Maar de inleveractie is vooral bedoeld om bewustzijn te creëren, vertelt Melvin Kolf van jongerenplatform Presikhaaf University. "Het is mooi als we met deze actie ook de harde kern bereiken, maar de schillen eromheen zijn ook al resultaat. Zoals gezegd wordt: een wapen dragen, is een wapen gebruiken. Dát willen we voorkomen."

Als de één een mes heeft, wil de ander ook

Kolf benadrukt dat jongeren tegenwoordig eenvoudig aan een wapen komen. "Met een paar klikken op internet krijg je wapens. Messen, boksbeugels: dat zijn de wapens die gebruikt worden." Steeds meer jongeren lijken dan ook een wapen te dragen. "Als de één een mes heeft, wil de ander ook een mes. Er heerst een gevoel van onveiligheid."

Vertrouwen en veiligheid

Terwijl de nadruk volgens hem juist moet liggen op vertrouwen. "We willen jongeren leren dat niet een wapen, maar vertrouwen leidt tot veiligheid." Politiechef Bomhof hoopt dat wapens worden ingeleverd én dat mensen ze niet aanschaffen: "Wapens zijn echt makkelijk te verkrijgen. We hopen dat mensen ze hierdoor laten liggen."

Soms win je, soms verlies je

Bij de campagne organiseert Presikhaaf University een gametoernooi. Kolf: "We leren jongeren: je hoeft geen wapens te gebruiken om een wedstrijdje uit te vechten." Met het toernooi, Game Against Violence, wordt aangesloten bij de belevingswereld van jongeren. "Het idee is: de beste wint. Een game is ook een gevecht: soms win je, soms verlies je."

