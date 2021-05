Sjraar kwam nooit terug van een wandeltocht in Noorwegen

Het is 1984, als er nog geen mobiele telefoons zijn, je geen appjes kunt sturen en er geen internet is. In die tijd moest je een kaart schrijven en een vaste telefoon zoeken om contact te maken met het thuisfront. ''Iets wat Sjraar gedaan had',' zegt Mieke aan tafel van De Week van Gelderland vrijdag in een gesprek over haar zoektocht in Noorwegen en haar boek, als eerbetoon, als begrafenis.

Sjraar van Helden studeerde aan de toenmalige Radboud Universiteit in Nijmegen. Biochemie en later scheikunde. Een slimme jongen, had gymnasium gedaan, hield van muziek. Had een rustig karakter, wilde alleen een wandeltocht maken, met de tent en kamperen in de natuur.

Bekijk hier het verhaal van Sjraar in De Week van Gelderland. De tekst gaat daaronder verder.

En toen niets. De familie had geen idee wat er was gebeurd. Of hij überhaupt nog in leven was of was omgekomen. Sjraar kwam niet opdagen op een feestje van Mieke en een dag later verscheen hij niet op zijn werk. "Je raakt in een roes. Ik zou gek worden zijn, als mijn kind zoek was. Voor mijn moeder was het vreselijk, mijn vader was al lang dood, zij was nog de enige ouder."

Mieke's moeder vroeg haar naar Noorwegen te gaan. "Dat heb ik gedaan met vrienden in oktober 1984. Naar Oslo, op bezoek bij de Nederlandse Consul Van Straten. Er was een politiedossier, maar het leverde niets op. Er was geen Google, je kon niet zomaar even iets na zoeken, ik had mijn werk en ik had de kinderen nog klein. Het was een hele moeilijke tijd." En zo was er geen begrafenis. "Geen afscheid, geen rituelen, die je laten rouwen, maar leegte."

Mensen hadden hem gezien

"Er werd een foto van mijn broer in een Noorse krant en in De Telegraaf gepubliceerd en daar kwamen drie reacties op. Een persoon had hem gezien in een wegrestaurant waar hij een briefkaart aan het schrijven was. Eén had Sjraar zien lopen langs een fjord en een derde heeft hem zelfs gesproken. Sjaar had hem verteld over de plaatsen waar hij was geweest en welke plekken hij nog aan wilde doen. Het betrof de burgemeester van een plaatsje in de buurt, destijds een leeftijdsgenoot, ook 28 jaar.''

In 2016 hebben Mieke en haar partner Frank hem opgezocht en bij hem thuis gegeten. "Hij woonde heel afgelegen en liep die dag met zijn schoonzus het bergpad op om de schapen op te halen en ze liepen ook langs hun zomerhuis. Daar liepen ze Sjraar achterop. Ze hebben hem nog gewaarschuwd voor het mistige weer." Eind dat jaar, november 1984, werd de rugzak van Sjraar gevonden aan oever van een meer. Daarna hebben drie duikers in het meer gezocht en niets gevonden.

Tocht als begrafenis

In 2016 is Mieke ook zelf op pad gegaan naar de Hadangervidda in Noorwegen. "Het was niet druk en goed weer. We wilden de tocht maken die hij gemaakt had. De voetstappen volgen die hij had gezet." Frank was al eerder in Noorwegen geweest, ook in de Hardangervidda. Toen ze samen kwamen ontstond het idee om in de voetsporen van Sjraar de tocht te gaan maken. Voor zichzelf, voor hun kinderen kleinkinderen en vrienden, om antwoorden te vinden, hoe klein ook.

"Ik moest het doen. Ik wilde dat hij een waardig afscheid zou krijgen, de tocht als begrafenis, als erkenning, als eerbetoon. Ik wilde een plek om naar toe te gaan. Ja, ik ben zeker boos geweest op mijn broer, hoe kun je zo'n tocht alleen maken? Het hoorde bij die tijd, dat deden mensen en hij was ook al eens alleen geweest naar IJsland."

De hele wandeltocht was therapeutisch. Nu Mieke er een boek over heeft geschreven, is de verwerking op gang gekomen. "We hebben onze voeten neergezet waar ook zijn voeten hebben gestaan. Het doet veel, na al die jaren. Dat we dat stuk hebben leren kennen, waar hij is geweest en dat dat weer een plek krijgt geeft me rust. En ik hoop Sjraar ook."

In de mist verdwenen

Het plan om het in een boek op te schrijven ontstond na de reis. Nu zijn vrienden en familie heel enthousiast, omdat het weer helemaal gaat leven. Nu blijkt dat heel veel vrienden al die jaren aan hem zijn blijven denken. Dat is heel mooi. Het lichaam van Sjraar is nooit gevonden. Onduidelijk blijft of hij in een gletsjerspleet is gevallen of is verdronken. Ergens is Sjraar in de mist verdwenen, en daar is hij niet uitgekomen.

Sjraar Vermist in Noorwegen is te koop bij boekhandel Dekker van Vegt in Nijmegen.