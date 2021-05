Volt wil ook in Arnhem en Nijmegen politieke arena in

Ook in de gemeentepolitiek van Arnhem en Nijmegen probeert politieke partij Volt voet aan de grond te krijgen. Na de succesvolle landelijke verkiezingen waarbij de pro-Europese partij met drie zetels de Tweede Kamer binnenkwam, wil Volt nu ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.

Of dat gaat gebeuren hangt af van het programma en de organisatie, laat de partij weten. Die lokale programma's moeten nog ontwikkeld worden. "Maar zullen zeker aansluiten bij de waarden van Volt." De partij vraagt Arnhemmers om mee te denken.

Ledental groeit

"Er is een positieve vibe en er wordt achter de schermen hard gewerkt", stelt Merel Kuipers, die de regio Arnhem-Nijmegen moet gaan leiden. In drie maanden tijd zou het ledental in die regio verviervoudigd zijn van 150 naar 600. "Het verfrissende en verbindende geluid spreekt aan."

Voor Arnhem is Ben Schattenberg als lead benoemd. Of dat betekent dat hij ook kandidaat-lijstrekker is, is nog niet zeker: "Wij werken met een kandidatencommissie en die gaat deze week van start. Of ik me kandidaat ga stellen, heb ik nog niet besloten." Schattenberg was eerder onder meer directeur en hoofdredacteur bij RTV Arnhem.