'Het borrelt en bruist al', theaters wachten in spanning versoepelingen af

Directeur Charles Droste van theater Amphion in Doetinchem denkt niet dat er veel artiesten bereid zijn voor een beperkt publiek op te treden. Een uitvoering of optreden kost voor een beperkt publiek evenveel als voor een volle zaal. Droste gaat wel in gesprek met artiesten, maar verwacht dat het aantal daadwerkelijke uitvoeringen tot half juli 'makkelijk op één hand te tellen is'.

Ook andere culturele instellingen zijn nog erg terughoudend met boekingen, omdat tot vrijdagavond niet duidelijk is hoe de precieze invulling van de versoepelingen er voor hen uit zouden gaan zien. Voor het veel kleinere theater De Fransche School in Culemborg zijn nog helemaal geen voorstellingen gepland. Wel gaan er weer films gedraaid worden, meldt directeur Wieke Vrijhoef.

Als koeien in de wei

In Apeldoorn kijken ze buiten de cijfertjes vooral naar de maatschappelijke functie van het theater. "Technici die onlangs de balletvloer uitrolden voelen zich net als koeien die weer de wei in gaan." Directeur Mirjam Barendregt vertelt dat ze niet kan wachten tot Theater Orpheus weer open mag. Of er nu 30 of 50 man publiek in de zaal komt te zitten, Barendregt rekent op een positieve boodschap bij de persconferentie van deze vrijdag. En ze is niet de enige: "Ik voelde het vandaag al borrelen en bruisen onder de medewerkers."

Bij het theater aan het Churchillplein zijn ze overal op voorbereid. "Wij hebben besloten dat zodra er iets kan en mag, we iets gaan doen", aldus Barendregt. De schouwburgdirecteur vertelt dat alles al in de startblokken staat: "Er staat al een nieuwsbrief klaar. Die kan eruit zodra de persconferentie is geweest."

Niet rendabel

Het Apeldoornse theater hoopt op 10 juni te beginnen met de opening van het restaurant. Daarin is een podium gebouwd waarop tijdens het eten livemuziek is te horen en te zien. Barendregt schetst een theatercarroussel voor de rest van de week waarbij het publiek in de zaal blijft en drie optredens van een half uur aan zich voorbij zit trekken. Op de vraag of er zich al publiek heeft gemeld antwoordt Barendregt ontkennend: "We hebben expres niets gecommuniceerd, omdat we het zat waren om de hele tijd dingen af te zeggen en te verschuiven."

Als de regering besluit dat er honderd mensen in een zaal mogen dan kan Orpheus echt los en programmeert het theater in juni ook grotere acts zoals De drie J's en trompettist Eric Vloeimans. Op de vraag of dit de voorkeur heeft omdat het rendabeler is blijft het even stil. Barendregt: "Wij moeten een bezetting hebben van minimaal 60% over een heel jaar om uit de kosten te komen. Dat is nu niet aan de hand, dus de programmering die gaat komen doen we ook uit verantwoordelijkheid naar de artiesten en het publiek."

Het nagenoeg verloren culturele seizoen 2020-2021 betekent niet dat theaters op een houtje bijten. Volgens Charles Droste zijn de grote theaters via allerlei regelingen gesteund door gemeenten, de provincie en het rijk. Schouwburg Amphion kan met het steungeld dat vorig jaar binnenkwam nog tot het begin van het najaar toe. Ook kleinere culturele instellingen hebben in veel gevallen steun van lokale overheden gekregen.

De persconferentie is vrijdagavond live te volgen via GLD.nl of onze app.

