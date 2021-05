Nog 6 jaar ? In gesprek met burgemeester Mark Slinkman

Mark Slinkman is door de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad voorgedragen om ook de komende 6 jaar burgemeester te zijn van Berg en Dal. Nagenoeg altijd leidt het advies tot een definitieve herbenoeming ‘bij Koninklijk Besluit’. We nemen daar alvast een voorschot op en stellen Mark Slinkman wat vragen over zijn burgemeesterschap.

(bron: gemeente Berg en Dal)

Hoe vindt u het om ook de komende 6 jaar burgemeester te zijn van Berg en Dal?

Ik ben natuurlijk heel blij met het hernieuwde vertrouwen van de gemeenteraad. En ik ga graag aan de slag om samen met inwoners, bedrijven en verenigingen weer alles op te bouwen nu het einde van de coronaperiode voorbij lijkt.

U bent september 2015 begonnen in onze gemeente. Waar kwam u vandaan en waarom wilde u hier burgemeester worden?

Hiervoor ben ik zeven jaar burgemeester geweest in Rijnwaarden, een buurgemeente van Berg en Dal. Ik kende de gemeente dus wel en wist waar ik aan begon. Berg en Dal heeft veel te bieden: een prachtige omgeving, een rijk en divers cultureel leven en een levendig gemeenschapsleven in de dorpen. Na de herindeling moest bovendien de nieuwe gemeente vorm worden gegeven. Ook dat sprak mij aan, want ik houd niet van op de winkel passen.

Wat vindt of vond u het mooie aan deze baan?

De enorme afwisseling, denk ik. Aan de ene kant wordt er een flink beroep gedaan op je denkkracht, en sta je aan het hoofd van een ingewikkeld en divers bedrijf met honderden medewerkers en een begroting van 80 miljoen. Toch ligt de kern voor mij ergens anders. En dat is het directe contact met inwoners en verenigingen. Natuurlijk bij hoogtepunten als het meevieren van een kampioenschap of een honderdste verjaardag. Maar ook dat je er kunt zijn op moeilijke momenten in een mensenleven. En bijvoorbeeld een klein beetje kunt helpen door ’s nachts aanwezig te zijn bij een grote woningbrand.

En wat het meest lastige of moeilijke?

Veel van wat ik doe, komt nooit in de krant. Huiselijk geweldzaken komen helaas ook bij ons nogal eens voor. Dan wordt aan mij voorgelegd om iemand tijdelijk uit de gezinssituatie te verwijderen, zodat hulpverlening op kan starten. Zo uit het niets word je betrokken in het leed, de ellende en het verdriet van een gezin in één van onze dorpen. Zeker als er kleine kinderen bij betrokken zijn kan ik dat moeilijk van me afzetten.

Wat vindt u van de Berg en Dalse politiek?

Elf partijen uit drie voormalige gemeenten, dat lijkt een recept voor chaos. Toch is niets minder waar. Er wordt in onze raad vaak op het scherpst van de snede gedebatteerd en de wethouders krijgen het zeker niet cadeau. Maar het gaat allemaal vanuit betrokkenheid en er wordt niet op de man (of vrouw!) gespeeld. De onderlinge omgang is in de basis goed en respectvol. Toch denk ik dat het goed is dat een aantal partijen nu gaat fuseren; het raadswerk is een zwaardere taak dan velen denken. Vooral voor de eenpitters in de raad is het flink aanpoten met dikke stapels stukken en de vele vergaderingen en bijeenkomsten. Een beetje werkverdeling zal welkom zijn, want ook de komende jaren zal er veel werk te doen zijn in de raad.

Wat betekent deze coronaperiode voor u als burgemeester?

Net als voor iedereen ziet mijn leven er heel anders uit dan vóór de crisis. Ik zit al meer dan een jaar voornamelijk thuis te werken, en vergader via een beeldschermpje. Dat raak je wel beu na zo lange tijd. Net als iedereen mis ik het menselijk contact, of dat nu is met inwoners, raadsleden of medewerkers van het gemeentehuis. Ik ben blij dat we het moeilijkste gehad lijken te hebben en we aan versoepelingen kunnen werken, daar zijn we allemaal inmiddels wel aan toe!

Waar kijkt u naar uit voor de komende 6 jaar?

Er is veel te doen de komende jaren, ook voor de gemeente. Juist in coronatijd is het belang van een fijn huis extra duidelijk geworden. Er moet dus flink gebouwd worden, om voor al onze inwoners die willen starten of doorstromen een passende woning te bouwen. Veel ondernemers hebben een moeilijke tijd achter de rug. Veel aandacht moet er de komende jaren ook zijn om hen te helpen de weg omhoog weer te vinden. Berg en Dal kent veel mooie, oude verenigingen. Die zitten nogal eens in panden die wel oud zijn, maar niet zo mooi en zeker niet duurzaam. Met het verenigingsleven ligt ook daar een taak, om ervoor te zorgen dat het gemeenschapsleven ook op langere termijn kan blijven bloeien. Kortom: na een periode van gedwongen stilstand is het nu tijd voor werk aan de winkel!

