'Leef jij nog?', theatermaakster Kitty is kampioen chemokuren

Kitty is theatermaakster en docente drama en theatergeschiedenis aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In 2010 kreeg Kitty de diagnose borstkanker. Haar ex-huisarts weigerde haar, ondanks de oncologische familiegeschiedenis, jarenlang een mammografie van 168 Euro, zo verhaalt Kitty in haar eerste voorstelling. Tien jaar later heeft Kitty 148 chemokuren ondergaan en kostte haar behandeling ruim twee miljoen euro. Ze kwam in absurde, onwerkelijke situaties terecht, maar met relativerende humor hield ze zich staande in ‘de witte wereld’, zo zegt ze zelf. Kitty schrijft en speelt in deze periode haar theatersolo’s in het land.

Theater vervliegt, een boek blijft

Deze originele scripts zijn nu gebundeld in haar boek Waterval, tien jaar leven met kanker. Kitty Trepels van Mil: "Theater is mijn passie. Maar theater vervliegt, je krijgt niet zo'n groot publiek als bij een boek." In het boek staan ook interviews met mensen om haar heen, zoals haar zusje Sandra en culturele collega’s Thijs van Leer en Huib Rooymans. Ze vertellen over hún beleving en vormen van troost en steun. Via QR-codes kunnen lezers liedjes uit de solo’s van onder andere Ramses Shaffy en Maarten Peters en de documentaire De slag om het Vrouwenhart van Hella de Jonge, waarin Kitty wordt gevolgd, opzoeken op YouTube.

Kitty beschrijft op haar eigen, soms schrijnende wijze situaties over de communicatie tussen arts en patiënt. Met ‘Waterval’ wil ze artsen en verpleegkundigen inzicht bieden hoe de communicatie tussen arts en patiënt goed kan verlopen.

In februari van dit jaar was Kitty nog te gast in het programma De Week van Gelderland. Kijk hieronder de uitzending terug: