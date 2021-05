Diepgravend onderzoek of slechts drie regels? Wethouder onder vuur om verkeerssituatie

De smalle doorgang in het nieuwe Vrijheidspark is één van de kritiekpunten. Foto: Omroep Gelderland

Wethouder Henk Jan Tannemaat van Winterswijk lag donderdagavond tijdens de raadsvergadering zwaar onder vuur over de omstreden verkeerssituatie in het nieuwe Vrijheidspark. Was er nu wel of niet een verkeerstechnisch rapport als basis voor het verkeersplan, was de vraag.

Tannemaat hield de raad voor dat er wel degelijk een onderzoek was geweest. "Niet door een extern bureau, maar door de eigen verkeersdeskundigen van de gemeente", reageerde de wethouder op vragen van met name CDA en Voor Winterswijk (VW).

Beide oppositiepartijen dienden samen met D66 een motie in voor een onderzoek naar de verkeersstromen in en rond het Vrijheidspark en een duurzame oplossing voor de verkeersproblematiek ter plekke.

Excuses

CDA-raadslid Jacqueline van der Vinne eiste excuses van Tannemaat toen bleek dat ze vergeefs vroeg om het bewust rapport. Het kon niet overhandigd worden, want het was er niet. Voor haar het bewijs dat het onderzoek weinig voorstelde. Volgens de wethouder was er wel een advies, opgenomen in het bestemmingsplan, maar ontbraken daarin de verkeersstromen.

De zichtbaar geïrriteerde Tannemaat stelde dat er binnen de gemeentelijke organisatie wel degelijk was nagedacht over een verkeersplan voor het nieuwe park in het centrum van Winterswijk. "Er is een verkeerstechnisch advies geweest, maar het is niet zo uitgebreid als mevrouw Van de Vinne het gewild heeft. That's it", stelde de wethouder, die desondanks zijn excuses aanbood voor de 'interpretatieverschil'.

'Drie zinnetjes'

"In het bestemmingsplan worden er drie zinnetjes aan gewijd, dat kan ik niet als een onderzoek beschouwen", reageerde VW-voorman Tom van Beek. Op deze manier vind ik het onbetrouwbaar worden. Het college zet de antwoorden naar haar eigen hand."

De wethouder vertelde eerder tijdens het vragenuurtje dat het park pas vier weken in gebruik is en dat de verkeersdeelnemers nog moeten wennen, met name aan de smalle doorgangen. "Daarom is het ook een woonerf, de automobilist is te gast. Daar hebben we voor geflyerd. Maar het is nog te vroeg voor conclusies", stelde de wethouder, die mogelijk een oplossing ziet in het opheffen van eenrichtingsverkeer in de Gasthuisstraat.

Van Beek plaatste juist vraagtekens bij tegemoetkomend verkeer in 'dat smalle straatje'. "We zien liever een breder onderzoek waarbij alle verkeersstromen rondom het park worden meegenomen. Geen hapsnapbeleid."

Toezegging

Fractievoorzitter Loes ten Dolle van D66, die van meet af aan kritiek had op de in haar ogen gevaarlijke verkeerssituatie in het Vrijheidspark, trok haar handen van de motie af, omdat die de wethouder opriep de verkeersstromen alsnog in beeld te brengen en met oplossingen te komen.

CDA en VW konden daarin meegaan, mits de wethouder met een harde toezegging zou komen. "Dat doe ik, ik zal het uitvoeren", zei Tannemaat, waarmee hij de kou uit de lucht haalde, zodat de motie van de baan was.

Maar het door de oppositie gewenste onderzoek naar de verkeersstromen komt er alsnog.