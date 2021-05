Gemeenteraad Winterswijk omarmt twee burgerinitiatieven voor hondenspeelplaatsen

In het laatste geval kunnen de hondenbezitters in de wijk niet langer terecht op het voetbalveldje op de hoek van de Bataafseweg. "Dat begrijpen wij", verklaarde Selma Hajro, een van de initiatiefnemers, tijdens de raadsvergadering donderdagavond. "Maar voor een grote groep buurtbewoners was het samenkomen bij het voetbalveldje ook een plek voor naoberschap en sociale cohesie. Bovendien missen we nu een plek waar de honden kunnen uitrazen."

'Simpel om te toveren'

Hajro kwam met eventuele alternatieve locaties voor een hondenspeelplaats: "Misschien is het veldje naast het voetbalveld een optie of het BMX-baantje in de Abeelstraat. De zandbulten daar zijn met gras begroeid, dus lijken er geen fietscrossers meer te komen. Misschien is het simpel om te toveren tot een hondenspeelplaats."

Initiatiefnemer Molleman wees op hondenspeelplaatsen in met name de buurtgemeente Oost Gelre: "In Winterswijk daarentegen zijn er niet zoveel mogelijkheden om de hond uit te laten op een afgerasterd stukje grond. Daarnaast hou ik wel van een beetje leven in het park op de Scholtenbrug."

Op vragen van raadsleden antwoordden beiden bevestigend dat vrijwilligers bereid zouden zijn tot licht onderhoud van de hondenspeelplaats en het opruimen van hondenpoep. Wethouder Henk Jan Tannemaat zegde een onderzoek naar de mogelijkheden toe en wees de initiatiefnemers erop dat ze zelf voor draagvlak in de buurt moeten zorgen voor beide hondenspeelplaatsen. "Dan kunnen we het afhandelen", aldus de wethouder.