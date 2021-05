Meilandjes nemen met een lach en een traan afscheid van Hengelo

“Dat is natuurlijk heel jammer”, vertelt Martien Meiland. “Het was echt een klap in het begin toen we het nieuws hoorden. We hadden wilde plannen om ons hier honderd procent te gaan vestigen, maar uiteindelijk heeft de gemeente Bronckhorst anders beslist.”

'Tabee, wij gaan nu weg'

Dat de vroegere schuur op het woonerf, waar dochter Maxime woonde, niet als woning mag worden bestempeld snapt de familie. “Maar in de woning van Erica staat al dertig jaar een keuken en een badkamer en dat is met de tijd gemoderniseerd. Als de gemeente Bronckhorst ons zo wil tegenzitten, succes, tabee, maar wij gaan nu weg. Dat betekent minder toerisme in het dorp Hengelo.”

De gemeente Bronckhorst laat aan Omroep Gelderland in een schriftelijke reactie weten dat de gewenste woonsituatie voor de familie om verschillende redenen niet op het perceel in Hengelo viel te realiseren. “Wij wensen de familie veel geluk in hun nieuwe huizen. De serie heeft laten zien dat zij hebben genoten van de Achterhoek en de streek echt op de kaart hebben gezet. We hopen dat ze nog regelmatig terug komen om te genieten van onze mooie Achterhoek”, aldus de gemeente Bronckhorst in een verklaring.

'Ze zijn hier zo vriendelijk'

Ondanks de problemen met de gemeente kijken de Meilandjes met een positief gevoel terug op hun periode in de Achterhoek. “Ik ben gek van het groen buiten, de koeien die in wei lopen en de rust”, zegt Erica Meiland. Maar ook de mensen in het dorp zijn volgens Martien erg aardig. “Ze zeggen altijd zo vriendelijk goedemorgen als je uit de auto stapt.”



De familie vindt het jammer dat ze door corona niet goed de gemeenschap van Hengelo hebben leren kennen. “We hebben nooit mee kunnen doen met de kermis of andere leuke feesten in het dorp”, zegt Martien. De familie had ook het plan opgevat om elke vrijdag te borrelen bij hun vaste café Jansen & Jansen in Hengelo. “Dan konden fans ons daar ontmoeten, maar daar is ook nooit wat van terecht gekomen", aldus Erica.

Weekendje Achterhoek om te 'wijnen'

Of de Meilandjes ooit terugkeren naar de Achterhoek laten ze nog even in het midden. “Of we hier ooit nog weer een woning gaan kopen, dat weet ik niet”, zegt Martien. “Maar als het komend najaar lekker weer is, dan komen we terug naar de Achterhoek voor een lang weekend. Dan gaan we natuurlijk ook even op het terras zitten bij Jansen & Jansen om te wijnen”, lacht Martien.