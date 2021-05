Raadsleden in Putten worstelen met plan flexwoningen

De gemeente Putten heeft twee plekken aangewezen waar zogeheten flexwoningen moeten komen. Raadsleden spraken donderdagavond voor het eerst over het voorstel. Zij twijfelen of de locaties de meest geschikte zijn in de gemeente, ook omdat omwonenden fel tegen zijn.

De 45 flexwoningen die er moeten komen, zijn bedoeld voor mensen die snel een huis nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld in scheiding liggen of ontslagen zijn uit een instelling.

Potentiële bewoners spraken niet in tijdens de vergadering, toch ging het vaak over ze. Joyce Kamphuis van WijPutten stelde begin dit jaar voor om haast te maken met de flexwoningen. Ze staat nog altijd achter haar oproep: "Wij voelen de noodzaak om ook wat voor deze groep mensen te doen. We moeten concreet gaan worden."

De gemeente werd concreet; ze onderzocht een aantal locaties en koos vanwege de snelle beschikbaarheid en de gunstige locaties voor 25 flexwoningen achter de kerk bij de Bijsterenseweg en 20 woningen in de schapenweide aan de Huybertsenweg.

Niet blij

Omwonenden zijn niet blij, zo laten ze ook weten. In een gebiedsvisie stelden ze vier jaar geleden samen met de gemeente vast dat de omgeving groen moest blijven. Daarnaast voelen ze zich overvallen door het plan.

Zie ook: Onrust in Putten om locatie flexwoningen, petitie bijna 400 keer ondertekend

Aanwonende Erik Geluk: "Zo snel deze locaties aanwijzen, komt over als paniekvoetbal gespeeld door een college dat daadkracht wil tonen." Politici begrijpen de zorgen van omwonenden. Jan van Meerveld van het CDA geeft aan dat zijn partij die belangen afweegt tegen die van de potentiele bewoners: "Not in my backyard? Maar in wiens backyard dan wel?"

Derde locatie

Zijn deze twee aangewezen plekken de best mogelijke locaties voor de huidige en de potentiele bewoners? Dat is de grote vraag. Een aantal fracties oppert dat de 'flexwoners' een plekje krijgen in 'Putten-Zuid', een nieuwbouwwijk die nog gebouwd moet worden.

Wethouder 't Jong is het met de commissieleden eens dat Putten-Zuid een goede optie is, maar niet de komende twee jaar. "Putten-Zuid is logisch, maar er is nu nog geen infrastructuur en het duurt nog jaren voordat we daar gaan bouwen. Het zou in de toekomst een goede derde locatie kunnen zijn. Op de korte termijn is het geen optie."

De raadsleden willen graag weten waarom de gemeente andere locaties heeft afgewezen. Op 10 juni hakt de gemeenteraad een knoop door.