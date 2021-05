Kunstenares Erna doet mee aan wedstrijd op tv: 'Een goede promotie'

Erna van Lith (60) doet namelijk mee aan de Nederlandse Portretprijs 2021. De tweejaarlijkse prijs wordt voor de derde keer uitgereikt en is in het leven geroepen om de portretkunst in Nederland te bevorderen. De kunstenares uit Hedel zond drie portretten in. Ze weet: "De prestige van winnen is enorm".

Maar er zijn meer gegadigden voor de prijs. Van de 1400 inzendingen selecteerde de jury er 114. Na een tweede selectie bleven nog vijftig creaties over. Eén van die werken is van Van Lith. Een hele eer, want: "Er doen alleen maar hele goede kunstenaars mee", aldus de portretkunstenares.

Handen zijn moeilijk

Waarom de vakjury haar schilderij, een portret van Carmen Dinescu, heeft uitgekozen blijft vooralsnog gissen. "Ik denk omdat ik handen heb geschilderd. Naast het gezicht is dat één van de moeilijkste dingen om te schilderen", aldus Van Lith. Carmen Dinescu is een collega van de kunstenares, die er ook nog een driedaagse baan als supervisor van een klantenservice bijdoet.

De vijftig geselecteerde werken worden vanaf 3 juni tentoongesteld in Slot Zeist, mits de coronaregels dat toelaten. Dan wordt ook de winnaar bekend gemaakt. SBS6 maakt een televisieprogramma over de selectie en de tentoonstelling, gepresenteerd door Peter Faber. Dit wordt in juni uitgezonden.

De tekst gaat verder onder de foto:

Het portret van Carmen Dinescu is geselecteerd voor de Nederlandse Portretprijs 2021 Foto: Erna van Lith

Sterren op het doek

Het is niet het eerste tv-optreden van de kunstenares. De Hedelse deed in november mee aan het programma 'Sterren op het Doek' van Omroep Max, in de aflevering met Adriaan van Dis. "Ik vloog er als eerste uit. Dat maakt niet uit, want ik heb hem geschilderd zoals ik hem zie. Dat staat los van hóe ik het geschilderd heb; van het niveau en de techniek. Ik ben blij met de kans om het te laten zien op tv."

Kunst en televisie kan volgens Van Lith een goede combinatie zijn. "Een goede promotie. De portretkunst kan dat goed gebruiken." Daarnaast is er ook een persoonlijke motivatie om mee te doen aan de tv-programma's: "Ik vind het leuk om mezelf aan anderen te meten. Het is leuk om te zien wat anderen maken en hoe mijn kunst daartussen past".

Opdracht en geldprijs

De winnaar van de Nederlandse Portretprijs krijgt een opdracht en een geldprijs. Van Lith vindt het lastig om haar kansen in te schatten. "Ik heb nog niet alles gezien. Maar er zitten hele mooie portretten bij. Het niveau is heel erg hoog."

Luister hier naar het verhaal van Erna van Lith:

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.