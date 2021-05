Aalten laat niet meer windmolens toe in gemeente

Aalten gaat geen nieuwe windmolens meer plaatsen in de gemeente. Wel ziet ze nog mogelijkheden in het bestaande windpark Hagenwind waar de huidige windmolens kunnen worden vervangen door grote windmolens tot 180 meter.

Vorig jaar werden meerdere inspraakavonden voor inwoners georganiseerd over kansrijke gebieden in de gemeente voor zon- en windenergie . Daarop kwamen 184 inspraakreacties binnen. Die hebben er toe geleid dat de gemeente een aantal aanpassingen heeft gedaan, waardoor het kansrijke gebied voor grote windmolens is verkleind.

Windturbines worden vervangen

“We zitten op een maximum als het gaat om windenergie in Aalten”, zegt wethouder Ted Kok. Het kansrijk gebied is verkleind tot het gebied tussen de Zilverbekendijk, de Boterdijk, de Goorstegendijk en de grens met de gemeente Oude IJsselstreek. “Voor de toekomst willen we alleen nog nieuwe initiatieven toestaan in windpark Hagenwind."

In het gebied staan acht windmolens met een ashoogte van 98 meter, maar die worden in de loop van de komende jaren afgeschreven. “We geven als gemeente de mogelijkheid om deze windturbines te vervangen voor hogere molens met een ashoogte tot 180 meter, maar dan wordt het aantal teruggebracht naar vier en komen er niet meer windmolens bij”, legt Kok uit.

Maximaal 25 hectare aan zonneparken

Daarnaast heeft de gemeente extra voorwaarden gesteld aan initiatieven voor zonneparken. “Denk aan het gebruik van onopvallende materialen passend bij een goede landschappelijke inpassing en aandacht voor bodemleven, biodiversiteit en koolstofopslag”, aldus Kok. Er wordt een tender opengesteld voor een zonnepark van maximaal 25 hectare.

Ook hanteert de gemeente de zonneladder, waarbij eerst wordt gekeken naar zoveel mogelijk zonnepanelen op daken. Met deze duurzame initiatieven verwacht Aalten in 2030 energieneutraal te zijn, zoals in het Akkoord van Groenlo is afgesproken. De gemeenteraad neemt naar verwachting op 12 juli een besluit over het Uitnodigingskader zon en wind.