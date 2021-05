Lammergier Angele was op slag dood na botsing met windmolen

Angele heet de onfortuinlijke lammergier, die met een spanwijdte van maar liefst drie meter tot de grootste roofvogels van Europa behoort. Op 28 februari vorig jaar kroop hij uit het ei in een dierentuin in Tsjechië. In mei werd Angele losgelaten in de bergen, de vrijheid tegemoet. Tot gisterochtend.

Bekijk de reportage, de tekst gaat eronder verder.

Angele had geen schijn van kans

De gier kwam in botsing met een windmolen bij Wieringerwerf in Noord-Holland en was op slag dood. Dat constateert onderzoeker Hugh Jansman van de WUR tijdens de autopsie op het dier. Angele heeft een gebroken nek en snavelpunt en zijn buikwand is geperforeerd.

Tekst gaat verder onder de foto.

Hugh Jansman (links) bij de dode gier. Foto: Omroep Gelderland

Een geruststelling, volgens Jansman: "Zijn strijd onder de windturbine om te overleven heeft niet heel lang geduurd."

Als je in het mooie, rode oog van de lammergier kijkt, dan vergeet je dat nooit meer

De dood van Angele is een schok voor de stichting die zich inzet voor het behoud en de bescherming van de zeldzame vogel uit de familie van de havikachtigen. Onderzoeker Hans Pohlmann van de Vulture Conservation Foundation volgde de reusachtige gier na zijn uitzetting via een zender en noemt het een groot verlies: "Het is een heel indrukwekkend dier, als je in het mooie, rode oog van de lammergier kijkt, dan vergeet je dat nooit meer."

Angele was vorig jaar in Frankrijk uitgezet in het kader van een introductieprogramma om de Europese populatie te laten groeien. Het aantal lammergieren was rond begin jaren tachtig zo'n tweehonderd, inmiddels zijn dat er zo'n veertienhonderd. Dat is voor heel Europa nog altijd niet veel.

Windmolens aanpassen

Pohlmann hoopt dat de overheid maatregelen wil nemen voor de bescherming van de vogelsoort. Het zwart maken van een van de wieken van de windturbines kan daarbij al helpen. Of het aanbrengen van een detectiesysteem waarbij de windmolens stil komen te staan, zegt hij.