Afvalscheiding op basisscholen in gemeente Berg en Dal: Wethouder Verheul trapte af

Spelletjesmarkt Adelbrecht-Windekind

Ruben, Joe, Fu Wei en Floor van Adelbrecht-Windekind vonden het heel jammer dat zij op school nog geen afval konden scheiden. Daar wilden zij wat aan doen. Ze organiseerden een spelletjesmarkt om geld op te halen voor gescheiden afvalbakken. En met dat geld klopten zij aan bij de gemeente Berg en Dal.

Jong geleerd is oud gedaan

Gemeente Berg en Dal, en ook afvalinzamelaar Dar, waren het helemaal eens met de kinderen. Ook zij vinden het belangrijk dat er op school aandacht is voor afval, afvalscheiding en zwerfafval. Jong geleerd, is immers oud gedaan. Daarom faciliteren gemeente Berg en Dal en Dar scholen met afvalbakjes in de klas voor plastic+, oud papier, gft-afval en restafval. Zo is er aandacht voor het feit dat als we afval goed scheiden, we dit kunnen gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Dit doen we niet alleen thuis, maar nu dus ook steeds meer op basisscholen in de regio.

Aftrap door de wethouder

Wethouder Nelson Verheul trapte de inzameling bij basisschool Adelbrecht-Windekind af. Twee kleuterklassen kregen uit handen van hem de vrolijk gekleurde afvalbakjes voor in de klas uitgereikt. Met de kinderen werd ook een spelletje gedaan over afvalscheiding. Want in welke kleur afvalbak hoort die mandarijnenschil, knutselpapiertje en plasticverpakking nu eigenlijk? Voor Ruben, Joe, Fu Wei en Floor, de initiatiefnemers, was er nog een verrassing. Zij namen namens de hele school een knikkertegel gemaakt van plastic+ afval in ontvangst. Een heel mooi en concreet voorbeeld dat afval een grondstof is en je hier nog mooie dingen van kunt maken.

Lesmateriaal over afval en zwerfafval

Dar ontwikkelt ook lesmateriaal over afval, afvalscheiding en zwerfafval. Zij legt hierbij de nadruk op online lesmateriaal. Ook lessen gegeven door of bij Dar zijn mogelijk. Dar maakt ook interactieve filmpjes speciaal voor de basisscholen. Hierin staat steeds een andere afvalsoort centraal.