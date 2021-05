Dit Gelderse bedrijf maakt bijzonder hout voor de hele wereld

Accoya-hout is sterk, licht én duurzaam. De vraag naar het bouwmateriaal neemt toe en dat betekent uitbreiding voor het enige bedrijf ter wereld dat het kan maken, gevestigd in Arnhem.

Een gigantische ketel is vrijdagochtend geleverd bij het bedrijf op het Industiepark Kleefse Waard. Het is de vierde reactor die het bedrijf vanuit Duitsland laat komen voor de productie van het bijzondere bouwmateriaal.

"Er is wereldwijd heel veel vraag", zegt Frank Neervoort van het bedrijf Accsys Technologies. "We zijn het enige bedrijf die het materiaal kan maken. Daarom willen we nu uitbreiden met een fabriek in de Verenigde Staten." Ook een locatie in Azië, voor het maken van spaanplaten van Accoya-hout, staat op de planning.

Wielerbaan

Voor de fabricage wordt waaibomenhout uit Nieuw Zeeland gebruikt. Het hout wordt in een bad van azijn gelegd en geïmpregneerd. Het materiaal rot hierdoor niet, werkt niet, is licht en toch erg sterk. Het hout wordt gebruikt voor van alles: bruggen, kozijnen, mondstukjes op trompetten, en zelfs de wielerbaan van het Omnisport in Apeldoorn.

Duurzaam

"Het bouwen met hout is ook duurzaam, je ziet dus ook dat bijvoorbeeld woningcorporaties meer met hout willen bouwen", zegt Frank. In een paar jaar tijd is de productie gestegen van twintigduizend naar tachtigduizend ton.

De uitvinding komt oorspronkelijk uit Wageningen, zegt hij. "Het proces is in de jaren vijftig daar uitgevonden. Maar op deze schaal konden ze het toen niet toepassen."