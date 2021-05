Eigenaar probeerde jarenlang legaal woonhuis in Almens 'brandpand' te regelen

De brand in een bedrijfsverzamelgebouw in Almen van woensdag krijgt een staartje. De gemeente Lochem gaat in gesprek met de eigenaar.

In het pand aan de Scheggertdijk zaten volgens de brandweer behalve vier ondernemingen óók twee woonappartementen. Ze liet gisteren weten daardoor verrast te zijn. De eigenaar van het gebouw zegt tegen Omroep Gelderland dat het om één bewoond appartement gaat.

Voor de gemeente Lochem is de kous niet af. "Als mensen er, door wat voor reden dan ook, voor kiezen om te wonen in een pand dat geen woning is, en zich niet bij ons inschrijven, dan nemen zij daarmee het risico dat bewoning onbekend is. Dat is niet alleen illegaal, maar kan dus ook gevaarlijk zijn", reageert woordvoerder Karin Notenboom.

De brand in Almen bleef beperkt tot een garagebedrijf in het complex. Notenboom: "We waren met de eigenaar in gesprek om een bedrijfswoning wellicht mogelijk te maken, maar de bedrijfswoning was nog niet vergund."

'Ik had alles voor elkaar'

Dat gesprek blijkt een langlopende geschiedenis te hebben. Pandeigenaar Johan Hoentjen zegt dat hij al sinds 2012 bezig is om een woning op het terrein te realiseren. "Ik had alles ingediend, de aanvraag, tekeningen, echt alles. Ik moest rookmelders plaatsen, ventilatie aanleggen. Ik had het geregeld, allemaal."

De gemeente Lochem stelde bij een bouwcontrole in 2013 vast dat Hoentjen niet had gebouwd volgens de vergunning die hij sinds 2005 voor het terrein aan de Scheggertdijk in Almen had. "Binnen het bedrijfspand is ter plaatse van een kantoorruimte een woonruimte gerealiseerd", schreef de gemeente aan Hoentjen na die controle.

Rond zijn pogingen om de fout te herstellen bleef het volgens de Almenaar lang stil. "De gemeente was de papieren kwijt. En vorig jaar kwam corona ertussen."

Gesprek met gemeente

Hoentjen verzucht: "Ik had er vrede mee, want het appartement was prima. Er zit zelfs een huurder in, een collega van mij. Maar nu met die brand moet die woonbestemming voor eens en altijd geregeld worden."

Morgen praten de gemeente Lochem en hij, zegt Hoentjen. De gemeenteraad van Lochem besloot eerder dat de gemeente woningen bezoekt waarbij het vermoeden bestaat dat er iets niet klopt.

In december 2017 werd in de hal van het bedrijfsverzamelgebouw in Almen, zegt pandeigenaar Johan Hoentjen, een hennepkwekerij opgerold. "De gemeente heeft de hal voor een jaar afgesloten", zegt hij. "Wij woonden toen boven en we wilden de andere huurders niet benadelen."